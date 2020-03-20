В Житомире проверяют на коронавирус женщину, которая вернулась из Германии

«Состояние пациента, у которого вчера (19 марта) обнаружили коронавирусную инфекцию стабильное. Он находится на стационарном лечении в больнице №1 города Житомира. В эту же больницу доставили еще одну пациентку, у которой есть подозрение на заболевание COVID-19. Также есть случай с подозрением в Андрушевке. Обращаюсь ко всем, кто может быть контактными лицами, будьте в самоизоляции. При первых проявлениях заболевания - звоните к медикам», - сказал Виталий Бунечко.