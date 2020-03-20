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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 20 » 16:38:46

В Житомире проверяют на коронавирус женщину, которая вернулась из Германии

Сегодня, 16:53:46 1320 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проверяют на коронавирус женщину, которая вернулась из Германии

 Председатель ОГА Виталий Бунечко сегодня, 20 марта, проинформировал о ситуации с коронавирусом на Житомирщине. Так, в области уже зафиксировано подтвержденных лабораторно два случая: у умершей 71-летней жительницы Радомышля и у 49-летнего жителя Житомира. Также Бунечко сообщил о женщине, у которой есть подозрение на заболевание коронавирусом.
 

«Состояние пациента, у которого вчера (19 марта) обнаружили коронавирусную инфекцию стабильное. Он находится на стационарном лечении в больнице №1 города Житомира. В эту же больницу доставили еще одну пациентку, у которой есть подозрение на заболевание COVID-19. Также есть случай с подозрением в Андрушевке. Обращаюсь ко всем, кто может быть контактными лицами, будьте в самоизоляции. При первых проявлениях заболевания - звоните к медикам», - сказал Виталий Бунечко.


О случае с вероятностью заболевания коронавирусом рассказал более подробно начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.
 

«Пациентка, которой 69 лет недавно вернулась из Германии. Там могли быть вероятные контакты. Первый экспресс-тест отрицательный, однако это не окончательная диагностика. Будет проверяться еще на полимеразную цепную реакцию. Также есть случай с подозрением в Андрушевском районе. 54-летняя жительница этого района имела контакты с итальянцами. Госпитализирована и изолирована, будет проверена по стандартному алгоритму», - сообщил начальник управления здравоохранения ОГА.


Также он сообщил, что врачи первичной медицины работают с контактными лицами. Если у них будут признаки заболевания, то их госпитализируют.

Кроме того, Николай Суслик проинформировал о супругах из Брусиловского района, контактировавших с умершей от коронавируса 71-летней женщиной из Радомышля. Экспресс-тесты у них не обнаружили коронавирусной инфекции, лабораторное исследование еще в работе. Состояние их стабильное.
Тэги: Житомир, коронавирус
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:58:25, Сегодня [Материал]
0

А чего не написали, как Бунечко всеми силами отмазывал владельца фирмы "Каски"?

Или там все повязаны? :)
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