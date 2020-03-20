Забрали документы и деньги: в Житомире банда подростков избила и ограбила мужчину

"13 марта в Житомирский отдел полиции обратился 24-летний житель с. Вересы с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. По словам мужчины, около 22.30 в г. Житомире на одной из улиц его избила компания незнакомых молодых людей, которые отобрали личные вещи, документы и деньги", - сообщили в ГУ Национальной полиции в Житомирской области.