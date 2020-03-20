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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 20 » 18:12:34

Забрали документы и деньги: в Житомире банда подростков избила и ограбила мужчину

Сегодня, 18:12:34 1368 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Забрали документы и деньги: в Житомире банда подростков избила и ограбила мужчину

 В Житомире полиция нашла за задержала банду молодчиков, которая ограбила мужчину. Грабеж произошел вечером 13 марта на одной из улиц города. Общая сумма украденного составила около 20 тысяч гривен.
 

"13 марта в Житомирский отдел полиции обратился 24-летний житель с. Вересы с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. По словам мужчины, около 22.30 в г. Житомире на одной из улиц его избила компания незнакомых молодых людей, которые отобрали личные вещи, документы и деньги", - сообщили в ГУ Национальной полиции в Житомирской области.


Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Грабителями оказались местные жители, самому старшему из которых 20 лет, двум другим - по 17.
 

"Парни ранее уже попадали в поле зрения полиции. В настоящее время они являются фигурантами еще одного уголовного производства", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


Свою вину молодчики признали. Сейчас устанавливается местонахождение отобранных у потерпевшего вещей. За подобные противоправные действия действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 4 до 6 лет.
Тэги: ограбление, банда, Житомир
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 18:36:15, Сегодня [Материал]
+4

Садить.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:52:15, Сегодня [Материал]
+2

... на кол!
Житич
3 Василий (Житич)   • 18:59:46, Сегодня [Материал]
+1

Можно ещё сделать кастрацию...Чтоб потомство не давали.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:41:37, Сегодня [Материал]
0

У темні часи, які зараз наступають, таких банд та дібілів буде все більше. Тому мабуть слід вводити надзвичайний стан і озброєні партулі нацгвардіі, як то є в нормальних ( і не дуже) країнах. Бо навіть грьобаних аватарів що лишились без роботи значно побільшало! В аптеці і так дурдом, ще й ці боярочники, якім все пох.
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