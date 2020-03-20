В Житомире полиция нашла за задержала банду молодчиков, которая ограбила мужчину. Грабеж произошел вечером 13 марта на одной из улиц города. Общая сумма украденного составила около 20 тысяч гривен.
"13 марта в Житомирский отдел полиции обратился 24-летний житель с. Вересы с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. По словам мужчины, около 22.30 в г. Житомире на одной из улиц его избила компания незнакомых молодых людей, которые отобрали личные вещи, документы и деньги", - сообщили в ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Грабителями оказались местные жители, самому старшему из которых 20 лет, двум другим - по 17.
"Парни ранее уже попадали в поле зрения полиции. В настоящее время они являются фигурантами еще одного уголовного производства", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
Свою вину молодчики признали. Сейчас устанавливается местонахождение отобранных у потерпевшего вещей. За подобные противоправные действия действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 4 до 6 лет.
Забрали документы и деньги: в Житомире банда подростков избила и ограбила мужчину