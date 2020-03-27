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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 27 » 14:21:39

Ушла из дома и не вернулась: в Житомире разыскивают 15-летнюю девушку. ФОТО

Сегодня, 14:40:39 2452 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушла из дома и не вернулась: в Житомире разыскивают 15-летнюю девушку. ФОТО

 В Житомире разыскивают 15 летнюю девушку Викторию Гаевскую, которая 25 марта ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Об этом 27 марта сообщили в Facebook-группе "Розыск детей ГУНП в Житомирской области".

Девушке на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, имеет длинные темно-русые волосы. Была одета в короткую темно-синюю куртку с цветочным принтом, брюки джинсовые черного цвета, черные кроссовки.

"Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки позвоните по номеру 0671372970 или 102", - призывают правоохранители.

Тэги: пропала девушка, розыск, Житомир
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:48:48, Сегодня [Материал]
0

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