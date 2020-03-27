В Житомире разыскивают 15 летнюю девушку Викторию Гаевскую, которая 25 марта ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.
Об этом 27 марта сообщили в Facebook-группе "Розыск детей ГУНП в Житомирской области
".
Девушке на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, имеет длинные темно-русые волосы. Была одета в короткую темно-синюю куртку с цветочным принтом, брюки джинсовые черного цвета, черные кроссовки.
"Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки позвоните по номеру 0671372970 или 102"
, - призывают правоохранители.
Ушла из дома и не вернулась: в Житомире разыскивают 15-летнюю девушку. ФОТО