Сухомлин поблагодарил Портнова за финансовую помощь. Житомиряне не одобрили

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин публично поблагодарил Фонд Андрея Портнова за финансовую помощь городской больнице №1. Пост благодарности Сухомлин обнародовал на своей Facebook-странице
27 марта.
«У нас могут быть разные политические взгляды, мы можем по-разному видеть будущее страны, но сегодня я хочу поблагодарить Фонда Андрея Портнова за значительную финансовую помощь Больнице №1», - написал мэр.
После этого под сообщением мэра появилось более 150 комментариев, большинство из которых гневные. Житомиряне возмущены, что город взял помощь от скандального политика.
Алексей Антипенко
А благодарственный пост - обязательная часть сотрудничества с Портновым?
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Olexiy Lubyagin
А ще буває різні негідники дуже часто в церкву ходять молитися, сповідатись і пожертви щедрі вносити. Від того вони меншими негідниками не стають. Це в них таке специфічне бачення світу.
І головне, не плутати різні політичні погляди з аморальною та антиукраїнською діяльністю.
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Влад Пучич
Та я думаю і Владімір Владіміравіч не відмовився б допомогти.
Цілий гумконвой, певно, відправив би.
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Alla Alla
Прийняти допомогу від портнова.....це як??? Яка може бути допомога від сепара і ненависника всьго українського.. .
Була кращої думки про вас Сергію
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Виктория Иванцова
Теж не роздiляю полiт думку Портнова, але без рiзницi, сенс не в цьому. Якщо допомога буде вiд Путiна чи Януковича, то ii теж потрiбно брати, бо на даний час - це ЖИТТЯ людей, а це саме цiнне!
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Юлія Демусь
Путін і Янукович вже "надопомагалися". Чи вам мало? Має ж бути якась моральна межа...
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Кардаш Дмитро
Жду благодарность путину, за какую-то гуманитарку.
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Bogdan Gumenyuk
Коли гроші «фонду» «заробляються» на деребанах держ бюджетів, то така допомога виглядає як подачка... думайте що пищите... і кому дякуєте...
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Андрій Іванюк
Від путіна теж будете приймати допомогу, попри політичні розбіжності? Гроші не пахнуть?(
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Лика Хоменко
Ви вже геть здуріли.? Може від Пуйла ще візьмете.. Це пздц.! Сергій Іванович ви втопили свій рейтинг! Гроші ж не пахнуть.. Мені наприклад не однаково ,що мене будуть лікувати за гроші мого ворога. Все бабло Портнова зароблене на крові... Хіба можливо продати душу??
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Volodymyr Smolkin
Це якось гидко, ну надав гроші але це якась мерзота. І дякувати цьому пройдисвіту...
Хід зі сторони портнова чіткий, Сергій Іванович ваш рейтинг топлять перед виборами в міськраду.
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Николай Чайковский
Я краще помру. Гидко стало ... Янику подякуйте- бо якби він не спитляв мером був би Дебой. ,,Взгляди ,, разниэ -а собутилиникі спільні. Ми вже все бачили в журналістських розслідуваннях.
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Анатолий Темченко
Портнову, который в банде Януковича не последний человек был, благодарности шлем, московскому попу земельку пробиваем под дом. Прекрасно. Меньше бы денег мутили из местного бюджета, то не нужно было бы ни от кого помощь на больницы принимать.
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Григорчук Сергій
Сергій Сухомлин Ви прекрасно розумієте, що ці дії - суто політичний хід. Чхати їм на жертви і втрати так само. як було чхати в 2014, коли вони кричали про фашистів і закликали хуйла ввести війська. З огляду на це могли б і втриматись від подяки ворогові українського народу. Я розумію, що як очільник міста Ви не можете (не маєте ні морального ні юридичного права) відмовитись від цієї допомоги. Але ж не дякувати ворогу хоч можна було?
Андрей Портнов в Facebook обнародовал отчет об использовании средств своего фонда. Согласно информации, Житомирская городская больница №1 20 марта получила от Портнова 200 тысяч гривен.
Справка
. Андрей Портнов - украинский юрист и политик. Со 2 апреля 2010-го до конца февраля 2014 года - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместитель (с 24 января 2014-го первый заместитель) главы АП Януковича. Во время Евромайдана был причастен к принятию «законов 16 января». Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014-го выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. Жил в России, затем переехал в Вену, занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 года вернулся в Украину. 15 января 2020 года Печерский суд Киева принял решение, которым признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Активный противник революции Достоинства. Оправдывает убийства, совершенные «Беркутом» в 2014 году.
Сухомлин поблагодарил Портнова за финансовую помощь. Житомиряне не одобрили
http://zhzh.info/publ/59-1-0-15941
Но это не новость, а закономерность. В 2014м году покупал у Днепровских регионалов троллейбусы по завышенной цене. Позже назначил мужа главной Житомирской оппозиционерки директором КП «ПАРК» и выписывает ему премии по 30%. Теперь он благодарит таких паскуд как портнов и влащенко, которая плотно лягла под медведчука.
На фоне этого дружба с яремчуком уже не кажется такой постыдной.
И надобности благодарить его в таком случае не было бы.