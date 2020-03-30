Мать оставила без присмотра: пожар на Житомирщине унес жизнь ребенка

В Новоград-Волынском районе Житомирской области на пожаре погибла 1,5-летняя девочка. Событие произошло 28 марта в селе Курчица. Как стало известно "Журналу Житомира
", пожар возник в доме, где проживала многодетная семья. На тот момент в доме без присмотра взрослых находились двое малолетних детей.
"В доме проживала многодетная семья, на воспитании у которой четверо малолетних детей, 2011-2018 годов рождения. За ними ухаживала 27-летняя мать, отец находился на заработках в столице. Ранее в поле зрения правоохранителей семья не попадала. Предварительно известно, что в тот вечер хозяйка ушла из дома по своим делам. в доме без присмотра остались двое ее дочерей в возрасте 3 и 1,4 лет. Старшие сыновья в это время находились в другом доме, в гостях у своего деда", - информирует полиция Житомирской области.
Пожар в доме обнаружили соседи. Люди бросились на помощь, из пламени они смогли вытянуть старшую девочку. К сожалению, меньшего ребенка спасти не удалось.
Во время общения с матерью погибшего ребенка полицейские обнаружили внешние признаки употребления женщиной спиртного. В медицинском учреждении, где медики ее обследовали, зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,7 промилле.
Причину возгорания устанавливают специалисты, полицейские выясняют все обстоятельства рокового пожара.