Мать оставила без присмотра: пожар на Житомирщине унес жизнь ребенка

"В доме проживала многодетная семья, на воспитании у которой четверо малолетних детей, 2011-2018 годов рождения. За ними ухаживала 27-летняя мать, отец находился на заработках в столице. Ранее в поле зрения правоохранителей семья не попадала. Предварительно известно, что в тот вечер хозяйка ушла из дома по своим делам. в доме без присмотра остались двое ее дочерей в возрасте 3 и 1,4 лет. Старшие сыновья в это время находились в другом доме, в гостях у своего деда", - информирует полиция Житомирской области.