На Житомирщине пьяный тракторист с помощью мачете пытался отобрать свои права у полисменов

В Житомирской области будут судить 49-летнего мужчину из-за того, что он пьяным ездил на тракторе, а потом еще и угрожал мачете полицейским.
Как сообщает "Журналу Житомира
" пресс-служба прокуратуры Житомирской области, инцидент произошел еще в марте 2020 года в селе Топорище Хорошевского района.
"По данным следствия, 49-летний местный житель, двигаясь на тракторе сельской улицы, нарушил правила дорожного движения. Остановив нарушителя, патрульные полиции выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения"
, - сообщила пресс-служба.
Пьяный водитель хотел избежать наказания и начал угрожать полицейским мачете.
"Водитель, не соглашаясь с действиями стражей порядка, в целях воспрепятствования выполнению патрульными полиции служебных обязанностей, требуя возврата водительского удостоверения, в присутствии других лиц, держа в руках за спиной мачете, угрожал насилием патрульным полиции, вел себя грубо, оказывал активное физическое противодействие, оскорблял честь и достоинство сотрудников полиции нецензурной бранью", - говорится в сообщении.
Коростышевская местная прокуратура по результатам досудебного расследования утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту угроз насилием работникам полиции при исполнении. Обвинительный акт передали в суд.
Статья обвинения - ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса. Поступок наказывается исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.
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