Китайская компания Sinohydro Corporation, задействованная на строительстве северного обхода Житомира, существенно отстает от графика выполнения работ. Об этом сегодня во время посещения объекта рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
По его словам, на сегодня подрядчиком выполнены работы на 43%: на 75% готовы дорожные работы, на 37% - строительство путепроводов, на 16,7% перенос коммуникаций.
Руководитель дорожного ведомства выразил надежду, что мобилизация всех имеющихся ресурсов со стороны подрядчика позволит завершить работы в установленный срок, то есть до конца текущего года.
"Такая ситуация ставит под угрозу репутацию китайских компаний, которые стремятся работать на дорожном рынке Украины. Мы надеемся, что меры, которые сейчас проводит компания Sinohydro будут достаточными для быстрого завершения проекта", - добавил глава "Укравтодора".
Житомирская объездная дорога будет расширена с двух до четырех полос
. Протяженность дороги составит 22,5 км. Финансирование проекта осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка. Стоимость работ составляет около 42 млн евро, подрядчиком выступает китайская компания Sinohydro Corporation Limited, которая приступила к работам в 2018 году.
Китайцы не успевают: строительство бетонной дороги под Житомиром существенно отстает от графика