Кабинет Министров Украины принял постановление, которым временно вводится государственное регулирование цен путем декларирования цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и более 10 видов антисептиков.
Об этом сообщается на Правительственном портале
.
Постановлением утверждены исчерпывающие перечни товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию.
В перечень социально значимых товаров
правительство внесло:
В перечень товаров противоэпидемического назначения
- гречку;
- сахар;
- пшеничную муку высшего сорта;
- макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта);
- пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%;
- ржано-пшеничный хлеб;
- яйца категории С1;
- тушку куриную;
- минеральную воду без газа;
- сливочное масло жирностью 72,5%.
включили ряд лекарственных средств, антисептики и дезинфицирующие средства. Из средств индивидуальной защиты в перечень включили одноразовую медицинскую шапочку, медицинскую маску, медицинские перчатки, одноразовые бахилы, медицинский бинт и тому подобное.
Постановление вступает в силу через десять дней со дня его опубликования и действует до окончания карантина. Постановление было опубликовано 08.05.2020 в газете «Урядовый курьер» №87, а следовательно 18.05.2020 оно вступает в силу
.
На время карантина Правительство вводит государственное регулирование цен: перечень товаров
Люди, скоро этих продуктов вообще не будет, покупайте пока не поздно.