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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 15 » 16:54:40

На время карантина Правительство вводит государственное регулирование цен: перечень товаров

Вчера, 17:04:40 1006 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На время карантина Правительство вводит государственное регулирование цен: перечень товаров

 Кабинет Министров Украины принял постановление, которым временно вводится государственное регулирование цен путем декларирования цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и более 10 видов антисептиков.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Постановлением утверждены исчерпывающие перечни товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию.

В перечень социально значимых товаров правительство внесло:
 
  • гречку;
  • сахар;
  • пшеничную муку высшего сорта;
  • макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта);
  • пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%;
  • ржано-пшеничный хлеб;
  • яйца категории С1;
  • тушку куриную;
  • минеральную воду без газа;
  • сливочное масло жирностью 72,5%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения включили ряд лекарственных средств, антисептики и дезинфицирующие средства. Из средств индивидуальной защиты в перечень включили одноразовую медицинскую шапочку, медицинскую маску, медицинские перчатки, одноразовые бахилы, медицинский бинт и тому подобное.

Постановление вступает в силу через десять дней со дня его опубликования и действует до окончания карантина. Постановление было опубликовано 08.05.2020 в газете «Урядовый курьер» №87, а следовательно 18.05.2020 оно вступает в силу.
Тэги: Цены, Карантин, правительство, госрегулирование
Комментариев: 2
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 17:07:11, Вчера [Материал]
+3

Зеленский, Гончарук и прочая шобла - неадекватные красные шариковы.
Люди, скоро этих продуктов вообще не будет, покупайте пока не поздно.
Mira
2 Irina (Mira)   • 18:06:21, Вчера [Материал]
+1

Не прошло и полгода !!! Карантин уже 2 месяца , а они только разродились.
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