Житомирские оперативники задержали преступную группу, которая специализируется на угоне престижных автомобилей. Задержанные подозреваются как минимум в нескольких угонах.
По информации полиции, преступники разработали схему и успешно использовали ее для похищения проданных ими накануне престижных иномарок, имея доступ к их системам безопасности.
"2 марта в г. Житомире со стоянки возле торгового центра в течение 5 минут был похищен автомобиль Hyundai Santa Fe. Скорость, дерзость и уверенность, с которыми было совершено преступление, свидетельствовали о хорошей подготовленности и осведомленности похитителей", - рассказал начальник ГУНП области Сергей Крупей.
Во время общения с владельцем машины оперативники выяснили, что мужчина только недавно её приобрел.
Тогда на территории соседних районов Житомирской области практически сразу были введены специальные полицейские меры по выявлению и задержанию автомобиля, однако первоочередные меры не принесли желаемого результата.
На днях в результате масштабной аналитической работы полиции удалось выйти на группу угонщиков и задержать их после совершения очередного преступления.
"16 мая следователи совместно с бойцами КОРДа Главного управления Нацполиции Житомирщины задержали в Обуховском районе Киевской области трех членов преступной группы через несколько часов после похищения ими у жителя г. Запорожье автомобиля BMW X6", - информирует полиция.
Сейчас мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Житомирская полиция задержала банду угонщиков престижных автомобилей. ФОТО