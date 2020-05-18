Житомирская полиция задержала банду угонщиков престижных автомобилей. ФОТО

"2 марта в г. Житомире со стоянки возле торгового центра в течение 5 минут был похищен автомобиль Hyundai Santa Fe. Скорость, дерзость и уверенность, с которыми было совершено преступление, свидетельствовали о хорошей подготовленности и осведомленности похитителей", - рассказал начальник ГУНП области Сергей Крупей.