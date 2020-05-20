Руководство житомирского «Полесья» заявило, что клуб не хочет доигрывать чемпионат

Житомирский футбольный клуб "Полесье" не видит смысла продолжать сезон 2019/20, приостановленный из-за карантина. Руководство клуба выступает за то, чтобы закончить чемпионат после 20 сыгранных туров и начать подготовку к новому сезону.
Об этом сайту UA Футбол
рассказал директор ФК "Полесье" Владимир Загурский.
"Смысла в восстановлении сезона не вижу. Спортивный принцип соблюден - сыграно 20 туров, 2 полных круга. Все сыграли по разу на выезде и дома. Я уже говорил руководству ПФЛ, что нам сегодня нужно уже думать, как провести следующий сезон"
, - отметил Загурский.
Одним из требований продолжения чемпионата является соблюдение медицинского протокола, согласно которому клубы должны проводить обязательное тестирование на коронавирус. Однако, Владимир Загурский рассказал, что своими силами "Полесье" не готово проводить тестирование на наличие или отсутствие заболевания.
"Средств на это нет, потому что нас финансирует городской бюджет. Нужна сессия, чтобы эти средства выделить. Потому что их не закладывали в финансовый план. Если закупить средства для дезинфекции еще есть возможность, зарплата платится в полном объеме, то с тестированием таких возможностей нет ... Хотя мы тестирование сделали бы точно, если бы готовились уже в Первую лигу. Насколько мы понимаем, восстановление соревнований во Второй лиге не будет. Я общаюсь с клубами своей группы А, в группе Б ситуация не лучше - возможности в продолжении не видел никто, с кем я говорил", - сказал директор ФК "Полесье".
Напомним, футбольный клуб "Полесье" после 20 сыгранных туров в группе А Второй лиги занимает вторую позицию. В случае, если чемпионат досрочно завершат и признают его результаты, житомиряне будут иметь шанс попасть в Первую лигу.