Руководство житомирского «Полесья» заявило, что клуб не хочет доигрывать чемпионат

"Средств на это нет, потому что нас финансирует городской бюджет. Нужна сессия, чтобы эти средства выделить. Потому что их не закладывали в финансовый план. Если закупить средства для дезинфекции еще есть возможность, зарплата платится в полном объеме, то с тестированием таких возможностей нет ... Хотя мы тестирование сделали бы точно, если бы готовились уже в Первую лигу. Насколько мы понимаем, восстановление соревнований во Второй лиге не будет. Я общаюсь с клубами своей группы А, в группе Б ситуация не лучше - возможности в продолжении не видел никто, с кем я говорил", - сказал директор ФК "Полесье".