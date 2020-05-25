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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 25 » 12:43:53

Под Житомиром нашли мотоцикл, который 2 года назад угнали в Италии. ФОТО

Сегодня, 13:02:53 1645 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром нашли мотоцикл, который 2 года назад угнали в Италии. ФОТО

 В Житомирской области обнаружили мотоцикл Ducati, который находился в международном розыске. Транспортное средство остановили ночью 24 мая на 116 км автодороги Киев - Чоп.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Патрульные осмотрели мотоцикл, сверили номера агрегатов согласно базе данных "Интерпол". Выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске", - информирует полиция.


Установлено, что мотоцикл был угнан в Италии в 2018 году.

Пока неизвестно, как он оказался на Житомирщине. Для установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.



Тэги: Житомир, мотоцикл, угон, розыск
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