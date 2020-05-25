Под Житомиром нашли мотоцикл, который 2 года назад угнали в Италии. ФОТО

В Житомирской области обнаружили мотоцикл Ducati, который находился в международном розыске. Транспортное средство остановили ночью 24 мая на 116 км автодороги Киев - Чоп.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Патрульные осмотрели мотоцикл, сверили номера агрегатов согласно базе данных "Интерпол". Выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске", - информирует полиция.
Установлено, что мотоцикл был угнан в Италии в 2018 году.
Пока неизвестно, как он оказался на Житомирщине. Для установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.