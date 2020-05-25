Житомирский музей космонавтики открылся после двухмесячного карантина

В житомирском музее космонавтики имени Королёва открыли двери для посетителей и ценителей всего космического. На время карантина музей можно посещать только по предварительной записи и с использованием индивидуальных средств безопасности.
«Уважаемые друзья! Рады сообщить, что с 22 мая музей открывается для посетителей. Однако, карантин еще действует. Поэтому вход в музей только по предварительной записи», - говорится в заметке музея в соцсети Facebook.
Поэтому, все желающие могут записаться на экскурсию в музей
по телефону: (068) 42-02-044.
Музей космонавтики работает по графику, кроме понедельника. Каждый час возможно проведение экскурсий с 10.00 до 16.00 (13.00 -14.00 санитарный перерыв).
Стоимость входного билета: взрослый - 30 грн, детский - 20 грн, дети дошкольного возраста - бесплатно.
В соответствии с санитарными требованиями максимальное количество лиц, которые могут одновременно находиться в экспозиции «Космос» - 10, в Мемориальном доме-музее академика С.П. Королёва - 5 человек, за исключением детей дошкольного возраста.
Вход в музей - только при наличии защитной маски и после прохождения температурного контроля!