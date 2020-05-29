В центре Житомира разрушается старый дом: кирпич падает под ноги прохожим. ВИДЕО

В центре Житомира, во дворах по улице Киевской, находится полуразрушенное здание, с которого регулярно падают кирпичи. Существует угроза здоровью и жизни горожан, ведь рядом находится проезд, которым активно пользуются житомиряне.
Городская власть говорит, что ведет переговоры с владельцем здания, потому что вся ответственность только на нем, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
Житомиряне, проживающих рядом, не в восторге от такого соседства, ведь здание может обрушиться в любой момент.
"Конечно, страшно. Оно в любой момент может рухнуть. Я смотрю, что там уже начали разбирать, но с какой целью - это ли те, кто там ночует, то есть, беспризорные, или еще кто. Они его ломают, чтобы оно скорее упало. Мое мнение: надо, чтобы наша власть на это обратила внимание, потому что это центр города. Нет никакой ограды, а рядом кафе и жилые дома", - рассказывает житомирянка Галина.
По словам житомирского краеведа Сергея Собчука, это здание несет архитектурную ценность для города только в комплексе с прилегающими домами.
"Если говорить конкретно об этом доме, то он построен в 30-х годах прошлого века. В 20-х годах комплекс всех этих зданий, которые нас окружают, был военным городком. Дом построен довольно просто, но как комплексное сооружение, он безусловно интересен", - сказал Сергей Собчук.
Руководитель городского управления жилищного хозяйства рассказал, что это здание является частной собственностью.
"К нам поступали обращения от жителей города о пребывании в этом доме лиц без определенного места жительства, потому что доступ к помещениям там открыт. Так же поступала информация о возникновении пожаров. Вопрос выносили на комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам работы комиссия начала прорабатывать активную работу с владельцем здания, потому что вся ответственность на сегодня возлагается на владельца. Владельцу направили соответствующие предупреждения и письма. Поэтому, мы ожидаем решения собственника о сроках и мерах, которые он будет принимать, чтобы обезопасить граждан города", - отметил Игорь Задорожный.
Владелец дома сообщил, что в марте он получил кадастровый номер на это здание и в июне начнутся работы по реконструкции. Здание должны оградить.