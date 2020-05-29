В центре Житомира разрушается старый дом: кирпич падает под ноги прохожим. ВИДЕО

"Конечно, страшно. Оно в любой момент может рухнуть. Я смотрю, что там уже начали разбирать, но с какой целью - это ли те, кто там ночует, то есть, беспризорные, или еще кто. Они его ломают, чтобы оно скорее упало. Мое мнение: надо, чтобы наша власть на это обратила внимание, потому что это центр города. Нет никакой ограды, а рядом кафе и жилые дома", - рассказывает житомирянка Галина.