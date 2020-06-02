В Житомирской области ослабили карантин: открыли межрегиональные автобусные перевозки и фитнес-центры

В Житомирской области с 1 июня ослабили карантин, в частности открыли межобластное автобусное сообщение и фитнес-центры.
Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко
.
"Комиссия ТЭБ и ЧС Житомирской областной государственной администрации приняла решение об ослаблении карантина с 01.06.2020 на территории нашей области. Мы открываем регулярные/ нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного сообщения, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
Также разрешено посещение учебных заведений, работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, а также деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон).
По словам Федоренко, температурный скрининг должен проводиться всем работникам и посетителям указанных учреждений, при входе в помещение и в залы должны быть установлены антисептики.
Кроме того, допуск в помещение разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. В бассейне на 50 м одной дорожки могут быть не более 4 человек, на 25 м - не более двух.
Ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзалізниця" начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в 10 областях, в том числе и на Житомирщине.