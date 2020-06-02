В Житомире отложили начало купального сезона: новая дата пока неизвестна

"Вода в 51% водоемов области не соответствует санитарным нормам и не пригодна для того, чтобы в ней купаться. Непригодна, в том числе, и вода в житомирском Гидропарке по трем показателям: по химическим и биологическим потреблением кислорода и содержанием растворенного кислорода в воде", - рассказал заведующий отделом областного лабораторного центра Юрий Лутай.