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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 2 » 08:58:17

В Житомире отложили начало купального сезона: новая дата пока неизвестна

Сегодня, 09:01:17 1359 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отложили начало купального сезона: новая дата пока неизвестна

 В Житомире из-за грязной воды в водоемах и снижения температуры начало купального сезона, который должен был стартовать с 1 июня, перенесли.

Дата открытия купального сезона может стать известной после очередного мониторинга воды, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Вода в 51% водоемов области не соответствует санитарным нормам и не пригодна для того, чтобы в ней купаться. Непригодна, в том числе, и вода в житомирском Гидропарке по трем показателям: по химическим и биологическим потреблением кислорода и содержанием растворенного кислорода в воде", - рассказал заведующий отделом областного лабораторного центра Юрий Лутай.


Следующий мониторинг качества воды в водоемах области лабораторный центр проведет 4 и 5 июня, накануне повышения температуры воздуха, которая по прогнозу житомирского гидрометцентра, в субботу может достичь 25 градусов тепла. Тогда в случае надлежащего качества воды начнется купальный сезон.

Как сообщал "Журнал Житомира", в начале мая в Житомире начали подготовку к старту купального сезона.
Тэги: купальный сезон, Житомир
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:34:12, Сегодня [Материал]
+6

Да, на этой погоде купаться как-то не тянет...
melan
2 melan (melan)   • 09:38:04, Сегодня [Материал]
+3

Погода наладится, а вот вода чище не станет пока в речку не перестанут всякое гамно сливать.
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