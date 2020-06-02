В Житомире отложили начало купального сезона: новая дата пока неизвестна

В Житомире из-за грязной воды в водоемах и снижения температуры начало купального сезона, который должен был стартовать с 1 июня, перенесли.
Дата открытия купального сезона может стать известной после очередного мониторинга воды, информирует "Суспільне Житомир
".
"Вода в 51% водоемов области не соответствует санитарным нормам и не пригодна для того, чтобы в ней купаться. Непригодна, в том числе, и вода в житомирском Гидропарке по трем показателям: по химическим и биологическим потреблением кислорода и содержанием растворенного кислорода в воде", - рассказал заведующий отделом областного лабораторного центра Юрий Лутай.
Следующий мониторинг качества воды в водоемах области лабораторный центр проведет 4 и 5 июня, накануне повышения температуры воздуха, которая по прогнозу житомирского гидрометцентра, в субботу может достичь 25 градусов тепла. Тогда в случае надлежащего качества воды начнется купальный сезон.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в начале мая в Житомире начали подготовку к старту купального сезона
.