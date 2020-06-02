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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 2 » 14:57:47

Собрал по 140 евро и исчез: в Житомире разыскивают мошенника, обещавшего трудоустроить в ЕС

Сегодня, 15:21:47 465 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собрал по 140 евро и исчез: в Житомире разыскивают мошенника, обещавшего трудоустроить в ЕС

 В Житомире разыскивают "работодателя", который обманул 16 человек. Известно, что он должен был организовать поездку для трудоустройства за рубежом, а взамен собрал деньги и исчез.

Как сообщили в полиции "Журналу Житомира", инцидент произошел 1 июня на центральном автовокзале Житомира.
 

"1 июня в полицию обратилась группа граждан с сообщением об обмане, связанном с работой за рубежом. Предварительно установлено, что заявители, планируя работу за рубежом, обратились к посреднику через контакты, размещенные на одном из известных интернет-ресурсов. 1 июня была назначена дата выезда и на вокзал г. Житомира прибыл заказанный организатором автобус", - информируют правоохранители.


Отмечается, что в автобус, где находились 16 пассажиров, зашел мужчина, якобы организатор поездки, и собрал с каждого по 140 евро. Затем незнакомец под предлогом крайней необходимости вышел из автобуса и не вернулся.

Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника и предостерегают других граждан от подобного обмана.
Тэги: Житомир, розыск, мошенник, трудоустройство
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:44:05, Сегодня [Материал]
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