Собрал по 140 евро и исчез: в Житомире разыскивают мошенника, обещавшего трудоустроить в ЕС

В Житомире разыскивают "работодателя", который обманул 16 человек. Известно, что он должен был организовать поездку для трудоустройства за рубежом, а взамен собрал деньги и исчез.
Как сообщили в полиции "Журналу Житомира
", инцидент произошел 1 июня на центральном автовокзале Житомира.
"1 июня в полицию обратилась группа граждан с сообщением об обмане, связанном с работой за рубежом. Предварительно установлено, что заявители, планируя работу за рубежом, обратились к посреднику через контакты, размещенные на одном из известных интернет-ресурсов. 1 июня была назначена дата выезда и на вокзал г. Житомира прибыл заказанный организатором автобус", - информируют правоохранители.
Отмечается, что в автобус, где находились 16 пассажиров, зашел мужчина, якобы организатор поездки, и собрал с каждого по 140 евро. Затем незнакомец под предлогом крайней необходимости вышел из автобуса и не вернулся.
Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника и предостерегают других граждан от подобного обмана.