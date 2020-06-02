Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    18:08:52
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июнь » 2 » 16:31:53

«Съели прожорливые мыши»: в Госрезерве не досчитались зерна на 800 млн гривен

Сегодня, 16:55:53 312 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Съели прожорливые мыши»: в Госрезерве не досчитались зерна на 800 млн гривен

 Советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Об исчезновении зерна Апостол написал в Facebook по результатам аудита Госрезерва. Сумма убытков составила более 800 млн грн, информирует "Обозреватель".
 

"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", – добавил Апостол.


 

Сколько нужно было мышей


Новость о "прожорливых мышах" получила огласку в соцсетях. Предприниматель Роман Грабежов предложил отбросить предположение о заоблачном уровне коррупции и подсчитать, сколько же требовалось мышей, чтобы съесть столько зерна.
 

"Вагон зерна – это 70 тонн. 2700 вагонов – это 189 000 тонн зерна. Мышь в день съедает 3 грамма зерна. Ну давайте предположим, что украинская мышь очень прожорливая и ест вдвое больше. Получается, что за месяц мышь съест 6*30 = 180 гр зерна. То есть чтобы съесть один килограмм зерна, нужны грубо говоря 5 мышей. Тонну – соответственно 5000 мышей", – написал Грабежов.


А значит, чтобы съесть 189 тысяч тонн зерна из Госрезерва нужно было почти миллиард мышей (5000*189000 = 945 млн мышей).

Грабежов на этом не остановился и вычислил, что если этих мышей построить в шеренгу, то это будет 100 тысяч км, или 2,5 раза по экватору вокруг планеты. А если мыши просто станут колонной, то займут площадь 500 гектар. 

"Это 5 квадратных километров. Весь центр Киева. А вы говорите вирус. Вот кого нужно бояться. Госрезервовских мышей", – подытожил Грабежов.
Тэги: украина, мыши, резерв, зерно
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 17:30:47, Сегодня [Материал]
0

У этой новости есть официальное подтверждение, или только на социальной помойке она есть???
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:31:54, Сегодня [Материал]
0

А в Украине и не могло быть иначе.
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:05:33, Сегодня [Материал]
0

Не потрібно мільярд мишей, достатньо кількох щурів
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus