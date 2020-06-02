«Съели прожорливые мыши»: в Госрезерве не досчитались зерна на 800 млн гривен

Советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.
Об исчезновении зерна Апостол написал в Facebook по результатам аудита Госрезерва. Сумма убытков составила более 800 млн грн, информирует "Обозреватель
".
"Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорилого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", – добавил Апостол.
Сколько нужно было мышей
Новость о "прожорливых мышах" получила огласку в соцсетях. Предприниматель Роман Грабежо
в предложил отбросить предположение о заоблачном уровне коррупции и подсчитать, сколько же требовалось мышей, чтобы съесть столько зерна.
"Вагон зерна – это 70 тонн. 2700 вагонов – это 189 000 тонн зерна. Мышь в день съедает 3 грамма зерна. Ну давайте предположим, что украинская мышь очень прожорливая и ест вдвое больше. Получается, что за месяц мышь съест 6*30 = 180 гр зерна. То есть чтобы съесть один килограмм зерна, нужны грубо говоря 5 мышей. Тонну – соответственно 5000 мышей", – написал Грабежов.
А значит, чтобы съесть 189 тысяч тонн зерна из Госрезерва нужно было почти миллиард мышей (5000*189000 = 945 млн мышей).
Грабежов на этом не остановился и вычислил, что если этих мышей построить в шеренгу, то это будет 100 тысяч км, или 2,5 раза по экватору вокруг планеты. А если мыши просто станут колонной, то займут площадь 500 гектар.
"Это 5 квадратных километров. Весь центр Киева. А вы говорите вирус. Вот кого нужно бояться. Госрезервовских мышей"
, – подытожил Грабежов.