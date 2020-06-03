На улицах Житомира хотят установить «умные» камеры, которые будут распознавать лица и номера авто

«Пока такие камеры есть в районе Маликова. Мы планируем рассмотрение вопроса, в первую очередь, это контроль въезда в город Житомир, замену таких камер, которые есть на аналитические, а те перенести в другое направление, но это пока на уровне решения проблемы. Сейчас коронавирус внес определенные изменения в бюджет, но на третьем этапе бюджета развития предусмотрено, если даст Бог, наша экономика будет двигаться, то в этом году такой проект будет запущен», - рассказывает начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николай Дидкивский.
«Это целый комплекс видеонаблюдения, который имеет передовые возможности, современную визуализацию и детализацию снимков. Он позволяет не только определить номера знаков, а более подробно увидеть, что происходит внутри автомобиля, идентифицировать водителя, пассажира. В настоящее время проводится тестирование этого комплекса. Но чтобы использовать его возможности в полном объеме, нужны определенные изменения в законодательстве, предложения в законодательстве, которые дадут применить его в повседневной деятельности, подсоединить к нашему комплексу. Такие наработки есть, предложения к изменению законодательства поданы, ждем их рассмотрение. Мы даже думаем о том, чтобы приобрести несколько таких комплексов и установить их в местах, где они будут наиболее эффективно работать», - говорит начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.