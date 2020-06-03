Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 03.06.2020    16:38:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 3 » 08:50:55

На улицах Житомира хотят установить «умные» камеры, которые будут распознавать лица и номера авто

Сегодня, 09:08:19 846 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На улицах Житомира хотят установить «умные» камеры, которые будут распознавать лица и номера авто

 В Житомире могут появиться новые «умные» камеры видеонаблюдения, которые способны идентифицировать транспортные средства и узнать человека. Сейчас система видеонаблюдения с аналитикой работает в микрорайоне Маликова. Там установили 4 камеры с функцией детекции лица и 6 для определения номерных знаков.

Как сообщает сайт Житомир инфо, все данные с камер поступают в «Городской информационный центр».
 

«Пока такие камеры есть в районе Маликова. Мы планируем рассмотрение вопроса, в первую очередь, это контроль въезда в город Житомир, замену таких камер, которые есть на аналитические, а те перенести в другое направление, но это пока на уровне решения проблемы. Сейчас коронавирус внес определенные изменения в бюджет, но на третьем этапе бюджета развития предусмотрено, если даст Бог, наша экономика будет двигаться, то в этом году такой проект будет запущен», - рассказывает начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николай Дидкивский.


С осени 2019 года в Житомире тестируют современную систему видеонаблюдения под путепроводом возле железнодорожного вокзала. По словам Николая Дидкивского, данные с этих камер пока не используют, ведь для этого нужны изменения в законодательстве, а о результатах тестирования говорить еще рано.
 

«Это целый комплекс видеонаблюдения, который имеет передовые возможности, современную визуализацию и детализацию снимков. Он позволяет не только определить номера знаков, а более подробно увидеть, что происходит внутри автомобиля, идентифицировать водителя, пассажира. В настоящее время проводится тестирование этого комплекса. Но чтобы использовать его возможности в полном объеме, нужны определенные изменения в законодательстве, предложения в законодательстве, которые дадут применить его в повседневной деятельности, подсоединить к нашему комплексу. Такие наработки есть, предложения к изменению законодательства поданы, ждем их рассмотрение. Мы даже думаем о том, чтобы приобрести несколько таких комплексов и установить их в местах, где они будут наиболее эффективно работать», - говорит начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.


Напомним, с 1 июня на дорогах Киева и Киевской области заработала система видеофиксации нарушений ПДД.
Тэги: камеры, видеонаблюдение, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus