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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 23 » 13:17:51

За житомирянами будут пристально следить: на улицах установили новые камеры. ФОТО

Сегодня, 13:17:51 2809 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За житомирянами будут пристально следить: на улицах установили новые камеры. ФОТО

 В Житомире продолжают расширять сеть городской системы видеонаблюдения. На днях новые камеры установили еще в двух скверах. Об этом сообщил Городской информационный центр.

"На площади Путятинской, где установлен памятник жертвам Голодомора, установили камеры видеонаблюдения. Работники КП "Городской информационный центр" закончили работы по установке, настройке и подключению камер", - говорится в сообщении.





22 сентября работники КП "Городской информационный центр" установили камеры в центре Житомира, возле памятника защитникам Украины.

Новые камеры подключены к системе "Безопасный город".

Напомним, на улице Чудновской и Победы установили три камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Тэги: видеонаблюдение, Житомир, камеры
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:33:45, Сегодня [Материал]

Первое фото зачетное - 8 люков на маленьком клочке перекрестка дорог. Совок беспощадный во всей красе!
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