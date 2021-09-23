За житомирянами будут пристально следить: на улицах установили новые камеры. ФОТО

В Житомире продолжают расширять сеть городской системы видеонаблюдения. На днях новые камеры установили еще в двух скверах. Об этом сообщил Городской информационный центр.
"На площади Путятинской, где установлен памятник жертвам Голодомора, установили камеры видеонаблюдения. Работники КП "Городской информационный центр" закончили работы по установке, настройке и подключению камер"
, - говорится в сообщении.
22 сентября работники КП "Городской информационный центр
" установили камеры в центре Житомира, возле памятника защитникам Украины.
Новые камеры подключены к системе "Безопасный город".
Напомним, на улице Чудновской и Победы установили три камеры
автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.