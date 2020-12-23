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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 23 » 15:35:58

На улицах Житомира планируют установить еще 150 камер видеонаблюдения

Вчера, 16:05:58 1110 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира планируют установить еще 150 камер видеонаблюдения

 На улицах, в парках, скверах и других общественных местах Житомира сегодня работают 175 камер видеонаблюдения. Две трети из них в автоматизированном режиме передают изображение в Ситуационный центр Главного управления Нацполиции в области.

Это позволяет в режиме реального времени получать информацию о событиях и правонарушениях, а значит - оперативно реагировать.
 

"Установленные средства визуального наблюдения (некоторые из них) позволяют распознавать номерные знаки и лица людей, идентифицировать движущиеся объекты, их перемещение за определенный промежуток времени, проводить аналитические исследования", - отмечают в Главном управлении Нацполиции.


Такая система является весомой помощью полицейским в раскрытии преступлений. Лишь в Житомире в 500 случаях подозреваемые в совершении уголовных преступлений были установлены именно благодаря видеозаписям и их анализу. Чаще всего речь идет о кражах (149), установлении обстоятельств ДТП (70), розыске транспортных средств (47), хулиганстве и повреждении имущества (27/24) и другие правонарушения.

В рамках программы "Безопасный город" полиция предлагает установить в Житомире еще 150 видеокамер - 72 видеокамеры с аналитическими возможностями распознавания номерных знаков и 17 - лиц людей. Так, в местах массового пребывания граждан (прилегающих к рынкам, торговых комплексов, вокзалов) в первую очередь установят именно камеры с указанной видеоаналитикой.

Напомним, в Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения, которые будут распознавать номерные знаки и лица.
Тэги: Житомир, безопасность, видеонаблюдение, камеры
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:15:27, Вчера [Материал]
+1

В парке патрульная полиция избивала водителя Петю Ярмака. врачи сделали опперацию и спасли. Там в сквере установлены камеры., которые всё снимали. Менты всё стёрли и подчистили записи. Для чего нам эти камеры? Идите на карантин который вы нам придумали и незачем тратить деньги
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:23:23, Вчера [Материал]
-1

Кстати пора разогнать Житомирское ДБР. снюхались с преступниками в погонах.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 17:28:12, Вчера [Материал]
0

НЕТ Житомирского ГБР, есть Хмельницкое. Структуру изучите, а потом ахинею пишите.
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