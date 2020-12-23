На улицах Житомира планируют установить еще 150 камер видеонаблюдения

На улицах, в парках, скверах и других общественных местах Житомира сегодня работают 175 камер видеонаблюдения. Две трети из них в автоматизированном режиме передают изображение в Ситуационный центр Главного управления Нацполиции в области.
Это позволяет в режиме реального времени получать информацию о событиях и правонарушениях, а значит - оперативно реагировать.
"Установленные средства визуального наблюдения (некоторые из них) позволяют распознавать номерные знаки и лица людей, идентифицировать движущиеся объекты, их перемещение за определенный промежуток времени, проводить аналитические исследования", - отмечают в Главном управлении Нацполиции.
Такая система является весомой помощью полицейским в раскрытии преступлений. Лишь в Житомире в 500 случаях подозреваемые в совершении уголовных преступлений были установлены именно благодаря видеозаписям и их анализу. Чаще всего речь идет о кражах (149), установлении обстоятельств ДТП (70), розыске транспортных средств (47), хулиганстве и повреждении имущества (27/24) и другие правонарушения.
В рамках программы "Безопасный город" полиция предлагает установить в Житомире еще 150 видеокамер - 72 видеокамеры с аналитическими возможностями распознавания номерных знаков и 17 - лиц людей. Так, в местах массового пребывания граждан (прилегающих к рынкам, торговых комплексов, вокзалов) в первую очередь установят именно камеры с указанной видеоаналитикой.
Напомним, в Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения
, которые будут распознавать номерные знаки и лица.