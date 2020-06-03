В Житомире разрешили проводить школьные ярмарки: уже известны даты

В Житомире, несмотря на адаптивный карантин, предпринимателям разрешили провести школьные ярмарки. Решение о согласовании проведения школьных ярмарок было принято сегодня, 3 июня, на заседании исполнительного комитета городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в этом школьные ярмарки будут проходить в городе в период с 24 июня по 13 сентября
.
Ярмарки будут работать по пяти адресам:
- ул. Киевская, 77;
- площадь Житний рынок, 1;
- ул. Ивана Кочерги, 3-В;
- ул. Ивана Кочерги, 5;
- проспект Мира, 15-А.
Члены исполкома отметили, что организация ярмарки должна осуществляться с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.