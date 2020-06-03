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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 3 » 12:22:45

В Житомире разрешили проводить школьные ярмарки: уже известны даты

Сегодня, 12:58:45 303 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разрешили проводить школьные ярмарки: уже известны даты

 В Житомире, несмотря на адаптивный карантин, предпринимателям разрешили провести школьные ярмарки. Решение о согласовании проведения школьных ярмарок было принято сегодня, 3 июня, на заседании исполнительного комитета городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», в этом школьные ярмарки будут проходить в городе в период с 24 июня по 13 сентября.

Ярмарки будут работать по пяти адресам:
 
  • ул. Киевская, 77;
  • площадь Житний рынок, 1;
  • ул. Ивана Кочерги, 3-В;
  • ул. Ивана Кочерги, 5;
  • проспект Мира, 15-А.

Члены исполкома отметили, что организация ярмарки должна осуществляться с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Тэги: ярмарка, Житомир, школа, исполком
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