Где в Житомире в этом году откроют школьные ярмарки: список адресов

30 июня исполнительный комитет городского совета согласовал проведение школьных ярмарок в Житомирской городской территориальной громаде.
Согласно принятому решению
, ярмарки будут работать с 22 июня по 15 сентября 2021 года.
Известно, что в этом году они будут размещаться в трех локациях:
- ул. Киевская, 77;
- ул. Ивана Кочерги, 5;
- проспект Мира, 15-А.
Организаторов ярмарок обязали обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий, правил благоустройства, а также содержать объекты и прилегающую к ним территорию в надлежащем санитарно-техническом состоянии и эстетическом виде и организовать вывоз мусора.