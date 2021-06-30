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Где в Житомире в этом году откроют школьные ярмарки: список адресов

Сегодня, 10:39:58 157 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где в Житомире в этом году откроют школьные ярмарки: список адресов

 30 июня исполнительный комитет городского совета согласовал проведение школьных ярмарок в Житомирской городской территориальной громаде.

Согласно принятому решению, ярмарки будут работать с 22 июня по 15 сентября 2021 года.

Известно, что в этом году они будут размещаться в трех локациях:
 
  • ул. Киевская, 77;
  • ул. Ивана Кочерги, 5;
  • проспект Мира, 15-А.

Организаторов ярмарок обязали обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий, правил благоустройства, а также содержать объекты и прилегающую к ним территорию в надлежащем санитарно-техническом состоянии и эстетическом виде и организовать вывоз мусора.
Тэги: исполком, школа, Житомир, ярмарка
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