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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 4 » 11:56:22

Перелез через перила и прогуливался: с 40-метрового житомирского моста сняли экстремала. ВИДЕО

Сегодня, 12:24:22 1033 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Перелез через перила и прогуливался: с 40-метрового житомирского моста сняли экстремала. ВИДЕО

 Камеры видеонаблюдения зафиксировали в Житомире опасные развлечения мужчины: он перелез через перила и прогуливался по конструкциям моста.

Видео на своей Facebook-странице опубликовал Городской информационный центр. Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 июня.
 

"Внимание дежурного КП "Городской информационный центр" привлекли непонятные действия молодого человека, который находился на пешеходном мосту городского парка культуры и отдыха. Рискуя собственной жизнью, обнаруженное лицо с непонятными намерениями, перелезло через перила моста", - говорится в сообщении.


О данной ситуации сразу же было сообщено патрульной полиции. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и забрали мужчину с моста.

С мужчиной была проведена беседа, за свои действия он получил предупреждение.

Тэги: Житомир, мост, камеры, экстремал
Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:27:23, Сегодня [Материал]
+3

Кугуток вирішив перед дівчатами запантаваца.
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 13:05:23, Сегодня [Материал]
+4

скорее всего человек с признаками психического расстройства, таких полно по городу бродит, одни с сами с собой общаются, другие проявляют беспричинную агрессию
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