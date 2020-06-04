Перелез через перила и прогуливался: с 40-метрового житомирского моста сняли экстремала. ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения зафиксировали в Житомире опасные развлечения мужчины: он перелез через перила и прогуливался по конструкциям моста.
Видео на своей Facebook-странице опубликовал Городской информационный центр
. Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 июня.
"Внимание дежурного КП "Городской информационный центр" привлекли непонятные действия молодого человека, который находился на пешеходном мосту городского парка культуры и отдыха. Рискуя собственной жизнью, обнаруженное лицо с непонятными намерениями, перелезло через перила моста", - говорится в сообщении.
О данной ситуации сразу же было сообщено патрульной полиции. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и забрали мужчину с моста.
С мужчиной была проведена беседа, за свои действия он получил предупреждение.