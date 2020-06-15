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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 15 » 17:14:07

Звонят с номера «ПриватБанка» и снимают деньги с карты: новая схема мошенничеств

Вчера, 17:37:07 2607 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Звонят с номера «ПриватБанка» и снимают деньги с карты: новая схема мошенничеств

«ПриватБанк» на своей официальной странице предупредил украинцев о новой мошеннической схеме. Клиентам звонят с официального номера банка +38 (056) 7161131 и просят сменить CVV2-код (код безопасности на обратной стороне карты — прим. ред.) . Таким образом с карты могут вывести любую сумму.

На самом деле провернуть такую подмену номеров можно не только с банковским сервисами. Рассказываем подробности.
 

Что случилось

Как пишут на странице банка, мошенники звонят с номера «ПриватБанка» и рассказывают клиентам о том, что с их карты пытались перевести деньги, однако эту операцию банк якобы заблокировал. После этого они просят клиента заполнить анкету и изменить CVV2-код. 

«Номер 0567161131 действительно принадлежит “ПриватБанку”, однако он используется только для приема звонков. Если вам звонят с этого номера, не берите трубку – это мошенники», — пишут в «ПриватБанк».


CVV2-код находится на обратной стороне карты, обычно его требуют системы онлайн-платежей вместе с номером карты и сроком ее действия. Если знать все три пункта, можно легко вывести деньги с карты.
 

Схема с подменой номера

Недавно уже говорилось о подобной ситуации: Катерина Коберник решила купить планшет на OLX, с официального номера сервиса ей пришла форма для ввода данных карты, но оказалось, что номер подделали мошенники.

Виталий Якушев, специалист по кибербезопасности в 10Guards, говорит, что мошенники вполне могут подделать номер телефона, для этого даже не нужно быть хакером или программистом – в интернете есть куча информации об этом и даже готовые сервисы.

«Вы платите, грубо говоря, 1 или 10 грн и можете отправить SMS с любого номера на любой номер. Поэтому здесь правила всегда одни и те же: придерживаться основ “кибергигиены”, быть бдительным и осторожным, не разглашать финансовую информацию и проверять, куда вы вводите данные (даже если сайт выглядит идентично)», —  говорит специалист.


Что советуют в банке

В «ПриватБанке» напоминают, что их сотрудники не просят клиентов указать номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты. Это же касается пароля в «Приват24» и других, которые присылают в SMS. Эти данные конфиденциальны.

Если вам приходят SMS с просьбой прислать полученный код или странный набор команд на другой номер, не делайте этого. Сообщите в банк.

То же самое касается и сомнительных розыгрышей. Клиентам могут приходить SMS, в которых их поздравляют с выигрышем, но чтобы его получить, нужно срочно уплатить налог или ввести свои персональные данные.

Тэги: мошенники, ПриватБанк
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:01:56, Вчера [Материал]
+1

А де ж наша кіберполіція? А кіберполіція має це все в глибокому поважжанні, вони займаються своїми справами в робочий час, там де можна бабла зкосити.
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