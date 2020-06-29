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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 29 » 11:17:51

Жертва несчастной любви выстрелил себе в лицо из ружья и остался жив

Вчера, 11:30:07 2080 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жертва несчастной любви выстрелил себе в лицо из ружья и остался жив

 В Бердичевском районе полицейские выясняют обстоятельства ранения местного жителя. Об этом «Журналу Житомира» 29 июня сообщает пресс служба полиции области.

«Жителя района обнаружили с огнестрельным ранением головы неподалеку села Озадовки. Предварительно, парень пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас идет установка всех причин и обстоятельств происшествия. Сообщение о происшествии поступило в полицию 29 июня около 3 ночи от медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около 1:20 20-летний житель села Озадовки Бердичевского района поссорившись с девушкой взял гладкоствольное охотничье ружье, оставшейся ему от деда, и пошел в поле, где выстрелил себе в лицо.

«Парня с огнестрельным ранением было госпитализировано в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы. Полицейские изъяли с места происшествия оружие и другие вещественные доказательства, опросили местных жителей. Сейчас идет дальнейшее выяснение всех причин и обстоятельств», - информирует ГУНП.

Как сообщалось, 29 мая 2020 в селе Тальки Новоград-Волынского района 41-летний мужчина убил 19-летнюю девушку, а затем застрелился сам.
Тэги: любовь, Бердичев, самоубийство
Комментариев: 5
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 17:12:50, Вчера [Материал]
-1

А стоит ли жить, если нет мозгов?
Девушка его бросила, а родителей у него нет, сиротка? Всю жизнь оболтуса растили и тут жизнь у него дала трещину, парень нашел самое легкое решение... Мудила одним словом.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:23:25, Вчера [Материал]
0

Рукожоп. Всё у него через жопу.
Фиалка
3 Анна (Фиалка)   • 19:54:06, Вчера [Материал]
-3

Замовкните!
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:59:34, Вчера [Материал]
-1

Ша, бабуля. Не кипешуй.
Karab
5 Сергей (Karab)   • 10:08:21, Сегодня [Материал]
0

Пуля прошла насквозь из-за отсутствия мозгов.
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