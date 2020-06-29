Жертва несчастной любви выстрелил себе в лицо из ружья и остался жив

В Бердичевском районе полицейские выясняют обстоятельства ранения местного жителя. Об этом «Журналу Житомира
» 29 июня сообщает пресс служба полиции области.
«Жителя района обнаружили с огнестрельным ранением головы неподалеку села Озадовки. Предварительно, парень пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас идет установка всех причин и обстоятельств происшествия. Сообщение о происшествии поступило в полицию 29 июня около 3 ночи от медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции», - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что около 1:20 20-летний житель села Озадовки Бердичевского района поссорившись с девушкой взял гладкоствольное охотничье ружье, оставшейся ему от деда, и пошел в поле, где выстрелил себе в лицо.
«Парня с огнестрельным ранением было госпитализировано в реанимационное отделение Бердичевской городской больницы. Полицейские изъяли с места происшествия оружие и другие вещественные доказательства, опросили местных жителей. Сейчас идет дальнейшее выяснение всех причин и обстоятельств», - информирует ГУНП.
Как сообщалось, 29 мая 2020 в селе Тальки Новоград-Волынского района 41-летний мужчина убил 19-летнюю девушку, а затем застрелился сам
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Девушка его бросила, а родителей у него нет, сиротка? Всю жизнь оболтуса растили и тут жизнь у него дала трещину, парень нашел самое легкое решение... Мудила одним словом.