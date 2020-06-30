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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 30 » 10:53:06

Житомир разрисован рекламой наркотиков: ситуацию пытаются исправить активисты. ВИДЕО

Сегодня, 11:05:06 1248 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир разрисован рекламой наркотиков: ситуацию пытаются исправить активисты. ВИДЕО

 В Житомире 35 местных жителей провели антинаркотический рейд, в ходе которого зарисовали 200 надписей со ссылками на Telegram-каналы, где можно купить наркотики.

Краски и валики участники акции закупили за собственные деньги. Рекламу наркотиков зарисовывали синей и желтой краской, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Зарисовываем надписи со ссылками на сайты, где можно купить наркотики. Они размещены на заборах, зданиях и их достаточно много. Сегодня планируем зарисовать около 200 надписей. Мы хотим, чтобы наш город был без наркотиков", - рассказал организатор акции Кирилл Озерный.


Такие рейды проводятся уже три года подряд. Участие в них принимают люди, которые в прошлом сами были наркозависимыми.

"Я был зависим от наркотиков. Проходил реабилитацию в "Международной антинаркотической ассоциации". Система распространения наркотиков сейчас развивается, поэтому мы зарисовывать эти надписи, чтобы наркомания не распространялась", - рассказал житомирянин Алексей Сорокин.
 
Тэги: наркотики, реклама, Житомир
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