Житомир разрисован рекламой наркотиков: ситуацию пытаются исправить активисты. ВИДЕО

"Зарисовываем надписи со ссылками на сайты, где можно купить наркотики. Они размещены на заборах, зданиях и их достаточно много. Сегодня планируем зарисовать около 200 надписей. Мы хотим, чтобы наш город был без наркотиков", - рассказал организатор акции Кирилл Озерный.