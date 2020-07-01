В Житомирской области за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

В Житомирской области на протяжении прошлых суток зарегистрировали наибольшее количество выздоровевших от коронавируса - 82 человека. Об этом информирует Житомирская ОГА.
Больше всего больных CОVID-19 преодолели болезнь в Житомирском районе - 45, а также в Житомире - 24. Еще 8 человек преодолели болезнь в Любарском районе, 4 человека вылечились в Бердичеве и 1 житель Коростеня. Всего на Житомирщине выздоровели 835 человек.
С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1408
жителей области. Активных пациентов, которые еще болеют CОVID-19, сейчас в области 544
.
Следует отметить, что в течение суток подтвердили болезнь у четырех человек - это жители Житомира, Коростенского и Пулинского районов. Возраст больных - от 24 до 62 лет.