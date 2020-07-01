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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 1 » 15:28:50

В Житомирской области за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

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В Житомирской области за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

 В Житомирской области на протяжении прошлых суток зарегистрировали наибольшее количество выздоровевших от коронавируса - 82 человека. Об этом информирует Житомирская ОГА.

Больше всего больных CОVID-19 преодолели болезнь в Житомирском районе - 45, а также в Житомире - 24. Еще 8 человек преодолели болезнь в Любарском районе, 4 человека вылечились в Бердичеве и 1 житель Коростеня. Всего на Житомирщине выздоровели 835 человек.

С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1408 жителей области. Активных пациентов, которые еще болеют CОVID-19, сейчас в области 544.

Следует отметить, что в течение суток подтвердили болезнь у четырех человек - это жители Житомира, Коростенского и Пулинского районов. Возраст больных - от 24 до 62 лет.
Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
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