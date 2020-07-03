Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 04.07.2020    02:09:07
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июль » 3 » 15:37:15

Рада разрешила выпускникам из ОРДЛО вступать без ВНО в украинские вузы

Вчера, 15:48:15 568 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Рада разрешила выпускникам из ОРДЛО вступать без ВНО в украинские вузы

 Верховная Рада проголосовала законопроект, позволяющий ученикам с временно оккупированных территорий вступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования.

Соответствующий законопроект Рада поддержала на заседании 3 июля. "За" проголосовали 310 нардепов, передает Еспресо.TV .

Соответствующий законопроект в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.

Следовательно предусмотрено введение возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, ко всем высших учебных заведений.

Ранее поступление по квоте было предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждений высшего образования.

В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнен положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение с стипендиального обеспечения на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.
Тэги: выпускники, вуз, ОРДЛО, ВНО
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:45:37, Вчера [Материал]
0

"Вот это поворот!"
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus