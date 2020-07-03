Рада разрешила выпускникам из ОРДЛО вступать без ВНО в украинские вузы

Верховная Рада проголосовала законопроект, позволяющий ученикам с временно оккупированных территорий вступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования.
Соответствующий законопроект Рада поддержала на заседании 3 июля. "За" проголосовали 310 нардепов, передает Еспресо.TV
.
Соответствующий законопроект в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.
Следовательно предусмотрено введение возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, ко всем высших учебных заведений.
Ранее поступление по квоте было предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждений высшего образования.
В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнен положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение с стипендиального обеспечения на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.