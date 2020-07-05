Новый спонсор ФК Полесье примет решение по главному тренеру - Загурский

Главный тренер житомирского футбольного клуба "Полесье" Анатолий Бессмертный был вынужден покинуть клуб. Кандидатуру нового главного тренера рассмотрят на следующей неделе. Как стало известно «Журналу Житомира» у клуба уже есть несколько претендентов на должность.



Анатолий Бессмертный с 22 августа 2018 провел во главе житомирян 42 матча (23 победы, 9 ничьих, 10 поражений, мячи 58:27) и вывел их со второго места Группы «А» в Первую лигу в этом неоконченном чемпионате, покинул клуб.



Журналист издания Sportarena Артур Валерко расспросил директора ФК Полесье (Житомир) Владимира Загурского — с чем связано это решение, каким он видит будущее коллектива и за что будут бороться житомиряне на новом уровне.

— Владимир Францевич, начнем беседу издалека: какой вы видите подготовку Полесья к сезону 2020/21?

— Не знаю. У нас сегодня уволился главный тренер Анатолий Бессмертный, поэтому я не смогу ответить по подготовке на следующий сезон, потому что будет новый тренер, а я не влияю на тренировочный процесс. Будет новый человек, со своим видением, и уже он будет проводить подготовку. Единственное, что можно сказать — начало подготовки мы запланировали не позднее 15 июля. К этому времени у нас уже все должно быть готово.





Анатолий Бессмертный (август 2018) провел во главе житомирян 42 матча



— Сразу уточнение: вы сказали, что Бессмертный — уволился. Итак, инициатива была его?

— Нет.

— Есть ли на сегодня круг кандидатур, которые рассматриваются ему на замену?

— Конечно, есть. Но решение будет приниматься на следующей неделе, поэтому сегодня с моей стороны было бы некорректно называть имена тех тренеров, которые претендуют на эту должность.

— Что ждет состав команды? Насколько большими планируются изменения в коллективе?

— У нас сейчас на контракте 22 футболиста. Их, скорее всего, новый главный тренер будет просматривать — и кто будет подходить по кондициях и его рисунке игры — те останутся.

— Понятно, что сейчас трудно прогнозировать не только на год вперед, а даже на месяц, но все же — в каком состоянии Полесье входит в Первую лигу? Все ли в порядке с финансированием, спонсорской поддержкой, общим благосостоянием клуба?

— Ну, моменты всегда бывают, но в целом — такое мое субъективное мнение — в Первую лигу мы входим с уверенностью. Проблемы есть везде, и в стране в целом, но мне приятно, что есть уверенность, что наш клуб будет существовать и сможет достойно выступать. Есть понимание, что будет стабильное финансирование от нашего учредителя — городского совета, а также договоренность о приходе нового спонсора, достаточно серьезной компании с всеукраинским именем. Встреча проходила на уровне наших учредителей, городского головы, достигнуто понимание относительно потребностей и задач клуба. Мое понимание — что финансирование будет достаточно, возможно, не самое большое в Первой лиге, но вполне соответствующее потребностям клуба.

— И за что бороться Полесья после повышения в классе?

— О больших задачи не будем говорить, задача на сегодняшний день — выступить достойно. Разумеется, если у нас будет новый тренерский штаб, то будет и перестройка, новое видение. Понятно, что и при нашем предыдущем главном тренере были бы изменения. Сам Анатолий Петрович хотел усиления, собирались оставлять ориентировочно 11-12 игроков, а половину состава надо было подстраивать под нужды Первой лиги.

— Какие пожелания нового спонсора относительно клуба, его игры, новых тренеров и игроков?

— Играть в красивый атакующий футбол с высоким прессингом. Был анализ, предварительный просмотр игры. Люди обратили внимание, что рисунок игры, который был присущ Полесью в прошлом сезоне, должен измениться в сторону атакующего футбола с высоким прессингом. Если будут игроки подходить под эти требования — они останутся, если нет — значит, будут искать себе новый клуб.





— Можете конкретизировать относительно спонсора? Кто это?

— Сейчас у меня нет точной информации, на следующей неделе будет, думаю, мероприятие клуба, во время которого пресса узнает, кто именно наш спонсор. Это известная, мощная компания. Они берут на себя львиную долю финансирования на себя, берут весомую роль в развитии клуба, соответственно, они там будут принимать окончательное решение по главному тренере, каким они его видят.

— Обновленная «Спартак-Арена» уже приняла восемь матчей, на стадионе было людно, а отзывы о нем — положительные как от зрителей, так и от команд, которые там играли. А когда будет конкретика относительно центрального городского стадиона, где Полесья и его предшественники из других поколений получали главные победы?

— Поскольку мы непосредственно не влияем ни на саму реконструкцию, ни на ее сроки, у нас просто надежды и мысли, что новый сезон, если он будет проходить без зрителей, мы, возможно, начнем на центральном стадионе. Потому что футбольное поле готово, раздевалки — есть нюансы и определенные небольшие моменты. Поэтому если пройдет первый этап работ, который позволит проводить там футбольные матчи, соответственно, будем их проводить. Главный вопрос — сдачи как объекта строительства. Объект, который находится в стадии реконструкции, там ничего не может происходить. Это как в других бизнесах, так и спортивное сооружение должно пройти процедуру сдачи готовности. Если готовности нет и даже первых этапов сдачи, то, о чем мы сейчас говорим? Если на первом этапе будут включены все объекты — поле, раздевалки, и будет оставаться матчи без зрителей, тогда, возможно, нам разрешат проводить там домашние игрі. Но это будет зависеть от аттестации соответствующих органов УАФ. Если допустят — то будем играть, если нет — то продолжим принимать соперников на «Спартаке».

— Не будет вопросов относительно синтетического покрытия, ведь мы знаем, что в Первой лиге с этим существуют проблемы, хотя время от времени играли на искусственных газонах МФК Николаев, Колос, Черкащина, Кремень и многие другие.

— Это все вещи, которые, скажем так, не соответствуют существующим нормативным документам, потому что все соревнования, которые проводятся под эгидой ПФЛ, разрешено проводить на искусственном покрытии соответствующего качества. У нас по качеству — стадион закуплен у дочернего предприятия Ассоциации, вопросов быть не может. Если клубы Первой лиги имеют договоренность играть только на натуральных полях — это больше договоренность, чем закон.



Новый спонсор ФК Полесье примет решение по главному тренеру