Для жителей и гостей Житомирщины создали романтический туристический маршрут

Путешественникам предлагают трехдневный туристический маршрут по Житомирщине под названием «Розы и виноград», который рассчитан как для жителей области, так и гостей региона.
Как сообщает Житомирская облгосадминистрация, в пределах маршрута можно узнать немало интересных романтических историй.
Первый день
«Приглашаем в новый туристический маршрут «Розы и виноград». Маршрут рассчитан на 3 дня. Основная идея – литература, романтика, любовь. Известные истории любви, которые связаны с Житомирщиной и романтическая архитектура», – говорится в сообщении.
путешествия начинается в Житомире утренней прогулки по городу с экскурсией в литературный музей. Далее запланировано посещение парка Гагарина, во время которого экскурсовод расскажет об истории любви барона де Шодуара. После этого гости города могут поселиться в отель, а позже можно выбрать экскурсию на Замковую гору, в краеведческий музей, в музей космонавтики, авторскую экскурсию «Аристократический Житомир» с посещением дома-музея Короленко или пройтись с гидом по пешеходной улице Михайловской.
ФОТО: Андрей Морозов
На второй день
туристам предлагают знакомство с городом Бердичев. Отмечается, что, путешествуя с группой или на собственном автомобиле, можно заехать в село Старый Солотвин и сделать селфи на романтическом острове любви, на котором есть знаменитый домик рыбака.
ФОТО: Ukraїner
Знакомство с Бердичевом начинается с экскурсии к так называемому «Бердичевскому треугольнику»: костел Босых кармелитов, Музей Джозефа Конрада, Музей истории города. После этого будет посещение костела святой Варвары, где венчались известный французский писатель Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская, в котором стоит послушать романтическую историю их любви. После поселения в гостиницу туристы смогут пойти в Музей еврейства, пройтись по центру города и увидеть памятник костюмчику из Бердичева и арку желаний, а также посетить магазин Бердичевской швейной фабрики «Braga».
ФОТО: Олег Петренко
Третий день турмашрута – это поездка в село Верховня Ружинского района и экскурсия в усадьбу-дворец польских аристократов Ганских, где вместе с женой Эвелиной Ганской жил писатель Оноре де Бальзак. Усадьба состоит из дворца в стиле ампир площадью 2077 кв. м, двух одноэтажных флигелей, семейной церкви, винного погреба, хозяйственных построек и парка.
ФОТО: Википедия
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