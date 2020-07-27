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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 27 » 12:28:20

Избил и бросил в воду: на Житомирщине расследуют убийство мужчины

Сегодня, 12:49:20 1053 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избил и бросил в воду: на Житомирщине расследуют убийство мужчины

 Полиция информирует об очередном убийстве на Житомирщине. Во время употребления алкоголя между собутыльниками возник конфликт, в результате которого один мужчина избил другого и столкнул его в водоем.

Как стало известно "Журналу Житомира", инцидент произошел 22 июля в селе Лутовка Радомышльского района.
 

"Во время первоочередных следственных действий нам удалось выяснить, что в течение дня 22 июля пострадавший употреблял спиртное в компании односельчан. В какой-то момент между ним и 38-летним собутыльником на берегу водоема разгорелась ссора. В разгар конфликта оппонент избил мужчину, а потом еще и погрузил его в воду", - рассказал начальник Радомышльского ОП ГУНП Сергей Цивончук.


Специалисты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть мужчины наступила в результате утопления в воде.

Подозреваемого в убийстве задержали. Ранее 38-летний мужчина неоднократно был судим за тяжкие преступления. По действующему законодательству ему может грозить от 7 до 15 лет.

Напомним, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего же брата.
Тэги: убийство, Житомирщина
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