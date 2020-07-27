Избил и бросил в воду: на Житомирщине расследуют убийство мужчины

Полиция информирует об очередном убийстве на Житомирщине. Во время употребления алкоголя между собутыльниками возник конфликт, в результате которого один мужчина избил другого и столкнул его в водоем.
Как стало известно "Журналу Житомира
", инцидент произошел 22 июля в селе Лутовка Радомышльского района.
"Во время первоочередных следственных действий нам удалось выяснить, что в течение дня 22 июля пострадавший употреблял спиртное в компании односельчан. В какой-то момент между ним и 38-летним собутыльником на берегу водоема разгорелась ссора. В разгар конфликта оппонент избил мужчину, а потом еще и погрузил его в воду", - рассказал начальник Радомышльского ОП ГУНП Сергей Цивончук.
Специалисты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть мужчины наступила в результате утопления в воде.
Подозреваемого в убийстве задержали. Ранее 38-летний мужчина неоднократно был судим за тяжкие преступления. По действующему законодательству ему может грозить от 7 до 15 лет.
Напомним, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего же брата
.