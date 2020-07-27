Избил и бросил в воду: на Житомирщине расследуют убийство мужчины

"Во время первоочередных следственных действий нам удалось выяснить, что в течение дня 22 июля пострадавший употреблял спиртное в компании односельчан. В какой-то момент между ним и 38-летним собутыльником на берегу водоема разгорелась ссора. В разгар конфликта оппонент избил мужчину, а потом еще и погрузил его в воду", - рассказал начальник Радомышльского ОП ГУНП Сергей Цивончук.