Управление культуры горсовета будет разрабатывать программу развития туризма в Житомире

В Житомире для разработки программы развития туризма создали рабочую группу. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин. Согласно документу, программу будут разрабатывать на 2021-2024 годы.
"Городскую целевую программу развития туризма в Житомирской городской объединенной территориальной громаде сроком на 2021-2024 годы разработают с учетом положений Концепции интегрированного развития г. Житомира до 2030 года", - отмечают в мэрии.
Главный разработчик - управление культуры городского совета. Председатель рабочей группы - заместитель городского головы Мария Мисюрова.
В случае необходимости, к разработке программы будут привлечены дополнительные специалисты, должностные лица, представители коммунальных учреждений, предприятий городского совета и специалисты других организаций.
Как сообщал "Журнал Житомира
", путешественникам предлагают трехдневный туристический маршрут
по Житомирщине под названием "Розы и виноград".