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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 31 » 16:49:03

Управление культуры горсовета будет разрабатывать программу развития туризма в Житомире

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Управление культуры горсовета будет разрабатывать программу развития туризма в Житомире

 В Житомире для разработки программы развития туризма создали рабочую группу. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин. Согласно документу, программу будут разрабатывать на 2021-2024 годы.
 

"Городскую целевую программу развития туризма в Житомирской городской объединенной территориальной громаде сроком на 2021-2024 годы разработают с учетом положений Концепции интегрированного развития г. Житомира до 2030 года", - отмечают в мэрии.


Главный разработчик - управление культуры городского совета. Председатель рабочей группы - заместитель городского головы Мария Мисюрова.

В случае необходимости, к разработке программы будут привлечены дополнительные специалисты, должностные лица, представители коммунальных учреждений, предприятий городского совета и специалисты других организаций.

Как сообщал "Журнал Житомира", путешественникам предлагают трехдневный туристический маршрут по Житомирщине под названием "Розы и виноград".
Тэги: Житомир, горсовет, туризм
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