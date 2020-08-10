В Житомире возле карьера нашли труп мужчины: полиция просит опознать человека. ФОТО

В Житомире возле карьера в районе улицы Селецкой 6 августа нашли мертвым мужчину. Правоохранители разыскивают родных и просят установить личность погибшего.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на работников Житомирского отдела полиции.
«Житомирским ОП ГУНП в Житомирской области устанавливается личность неизвестного мужчины, труп которого обнаружен, 06.08.2020 года возле Селецкого карьера в г. Житомире. Приметы неизвестного: мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175 см, волосы темные коротко стриженные, был одет в футболку синего цвета, шорты темно-синего цвета, без обуви, следов насильственной смерти не обнаружено», - сообщили правоохранители.
Если вы узнали мужчину или имеете какую-либо информацию о нем – просьба сообщить по телефону 0634795390, 0987786489 или 102.
Фото не рекомендуется для просмотра людям со слабым эмоциональным состоянием
ФОТО: Житомирский РО ГУНП