В Житомире возле карьера нашли труп мужчины: полиция просит опознать человека. ФОТО

«Житомирским ОП ГУНП в Житомирской области устанавливается личность неизвестного мужчины, труп которого обнаружен, 06.08.2020 года возле Селецкого карьера в г. Житомире. Приметы неизвестного: мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175 см, волосы темные коротко стриженные, был одет в футболку синего цвета, шорты темно-синего цвета, без обуви, следов насильственной смерти не обнаружено», - сообщили правоохранители.