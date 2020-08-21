Бухгалтер одной из громад насчитала себе лишние 200 тыс. грн зарплаты - прокуратура

На Житомирщине бывшего бухгалтера одной из объединенных территориальных громад подозревают в присвоении более 200 000 грн бюджетных средств.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"По данным следствия, бухгалтер, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2019 года вносила в официальные документы ложные сведения о начислении ей заработной платы, а излишне начисленные средства в дальнейшем перечисляла на свой личный счет", - говорится в сообщении.
Таким образом, вследствие злоупотребления ею было присвоено около 214 000 грн.
19 августа бывшему бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Житомирское районное отделение полиции.
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