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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 21 » 15:18:23

Бухгалтер одной из громад насчитала себе лишние 200 тыс. грн зарплаты - прокуратура

Сегодня, 15:33:23 220 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бухгалтер одной из громад насчитала себе лишние 200 тыс. грн зарплаты - прокуратура

 На Житомирщине бывшего бухгалтера одной из объединенных территориальных громад подозревают в присвоении более 200 000 грн бюджетных средств.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
 

"По данным следствия, бухгалтер, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2019 года вносила в официальные документы ложные сведения о начислении ей заработной платы, а излишне начисленные средства в дальнейшем перечисляла на свой личный счет", - говорится в сообщении.


Таким образом, вследствие злоупотребления ею было присвоено около 214 000 грн.

19 августа бывшему бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Житомирское районное отделение полиции.
Тэги: бухгалтер, ОТГ, прокуратура
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:42:03, Сегодня [Материал]
0

хрень какая-то в тексте
електронным ключём платёжки кто подписывал?
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