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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 1 » 10:32:05

В Житомирском районе перевернулся грузовик, водитель в больнице

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В Житомирском районе перевернулся грузовик, водитель в больнице

 В Житомирском районе перевернулся грузовик «ЗИЛ». Дорожно-транспортное происшествие произошло между селами Дениши и Ульяновка.

Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, за рулем автомобиля был 23-летний житель района. По предварительной информации, он не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Житомирскую областную клиническую больницу.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Тэги: дтп, Житомирский район
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