В Житомирском районе перевернулся грузовик, водитель в больнице

В Житомирском районе перевернулся грузовик «ЗИЛ». Дорожно-транспортное происшествие произошло между селами Дениши и Ульяновка.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в полиции, за рулем автомобиля был 23-летний житель района. По предварительной информации, он не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Житомирскую областную клиническую больницу.
Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.