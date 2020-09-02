Без «Карты житомирянина» - 3 грн: с сентября для пенсионеров изменились правила проезда в электротранспорте

С 1 сентября пенсионерам и людям с третьей группой инвалидности для бесплатного проезда в коммунальном транспорте Житомира нужно иметь "Карту житомирянина". Также с карточкой льготники будут платить за проезд в маршрутках 3 гривны.
Льготники, которые карточку не оформили, тоже будут платить в маршрутках 3 гривны, но только с 10.00 до 16.00. В остальное время - нужно платить полную стоимость билета. В троллейбусах проезд для них будет стоить 3 гривны, передает "Суспільне Житомир
".
Оформить карту житомирянина
можно в любом отделении "Ощадбанка".
Заместитель начальника Житомирского областного управления "Ощадбанка" Николай Шульга говорит, что документы для получения каждый день подают в среднем по 100 человек. Процесс изготовления карточки занимает около трех недель.
"Ориентировочно уже где-то около 90% клиентов из тех, кто должен был ее получить и тех, кто должен ею пользоваться, карточку уже получили. 38000 карт - даже немного больше уже на руках. Ежедневно в отделения "Ощадбанка" обращаются относительно карты где-то примерно 150 -170 людей", - отметил Николай Шульга.
Как сообщалось, 1 августа в Житомире начали действовать новые тарифы на проезд
в общественном транспорте. При оплате "Картой житомирянина" или транспортной карточкой стоимость проезда не изменилась.