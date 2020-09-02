Без «Карты житомирянина» - 3 грн: с сентября для пенсионеров изменились правила проезда в электротранспорте

"Ориентировочно уже где-то около 90% клиентов из тех, кто должен был ее получить и тех, кто должен ею пользоваться, карточку уже получили. 38000 карт - даже немного больше уже на руках. Ежедневно в отделения "Ощадбанка" обращаются относительно карты где-то примерно 150 -170 людей", - отметил Николай Шульга.