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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 2 » 09:49:38

Без «Карты житомирянина» - 3 грн: с сентября для пенсионеров изменились правила проезда в электротранспорте

Сегодня, 10:17:38 1470 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без «Карты житомирянина» - 3 грн: с сентября для пенсионеров изменились правила проезда в электротранспорте

 С 1 сентября пенсионерам и людям с третьей группой инвалидности для бесплатного проезда в коммунальном транспорте Житомира нужно иметь "Карту житомирянина". Также с карточкой льготники будут платить за проезд в маршрутках 3 гривны.

Льготники, которые карточку не оформили, тоже будут платить в маршрутках 3 гривны, но только с 10.00 до 16.00. В остальное время - нужно платить полную стоимость билета. В троллейбусах проезд для них будет стоить 3 гривны, передает "Суспільне Житомир".

Оформить карту житомирянина можно в любом отделении "Ощадбанка".

Заместитель начальника Житомирского областного управления "Ощадбанка" Николай Шульга говорит, что документы для получения каждый день подают в среднем по 100 человек. Процесс изготовления карточки занимает около трех недель.
 

"Ориентировочно уже где-то около 90% клиентов из тех, кто должен был ее получить и тех, кто должен ею пользоваться, карточку уже получили. 38000 карт - даже немного больше уже на руках. Ежедневно в отделения "Ощадбанка" обращаются относительно карты где-то примерно 150 -170 людей", - отметил Николай Шульга.


Как сообщалось, 1 августа в Житомире начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате "Картой житомирянина" или транспортной карточкой стоимость проезда не изменилась.
Тэги: карта житомирянина, льготы, общественный транспорт, проезд
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:03:50, Сегодня [Материал]
+1

Объясните мне, каким образом наличие или отсутствие пресловутой карты нивелирует действие постановления КМУ?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:30:01, Сегодня [Материал]
0

Таким же как и постановления о ношении масок и прочего. Как говорится - не согласен, иди в суд. Только в суд по всем инстанциям желающих идти не находится. Ну и все такое.
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