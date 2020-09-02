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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 2 » 11:52:12

В Житомирской области открыли спортивный лицей-интернат

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В Житомирской области открыли спортивный лицей-интернат

 1 сентября в Бердичеве торжественно открыли лицей-интернат спортивного профиля. Учебное заведение создали на базе общеобразовательной школы-интерната I-III степеней.

Как сообщает «ЖЖ» Управление образования и науки Житомирской ОГА, в первый год функционирования учреждения набрано на обучение 128 лицеистов.

Основные спортивные направления лицея: легкая атлетика, футбол и гимнастика.

На финансирование лицея в 2020 году было предусмотрено 14,7 млн грн, из которых образовательная субвенция - 4,7 млн грн и 10 млн грн - средства областного бюджета.

На оснащение кабинетов отдельных видов спорта, тренажеры, баскетбольные щиты, телевизоры в первой декаде сентября 2020 года планируется выделить еще 124 тыс. грн.
Тэги: Лицей, Спорт, Бердичев
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