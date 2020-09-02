В Житомирской области открыли спортивный лицей-интернат

1 сентября в Бердичеве торжественно открыли лицей-интернат спортивного профиля. Учебное заведение создали на базе общеобразовательной школы-интерната I-III степеней.
Как сообщает «ЖЖ
» Управление образования и науки Житомирской ОГА
, в первый год функционирования учреждения набрано на обучение 128 лицеистов.
Основные спортивные направления лицея: легкая атлетика, футбол и гимнастика.
На финансирование лицея в 2020 году было предусмотрено 14,7 млн грн, из которых образовательная субвенция - 4,7 млн грн и 10 млн грн - средства областного бюджета.
На оснащение кабинетов отдельных видов спорта, тренажеры, баскетбольные щиты, телевизоры в первой декаде сентября 2020 года планируется выделить еще 124 тыс. грн.