В кармане нашли предсмертную записку: появились новые детали гибели житомирского курсанта

«Сейчас несколько следственных версий: умышленное убийство, ненадлежащее обращение с оружием, а также основной является версия самоубийства в связи с тем, что во время осмотра места происшествия у этого лица найдена при себе предсмертная записка, которая была адресована на имя определенной девушки», - отметил Рыхлюк.
«В настоящее время в ходе досудебного расследования установлено, что военнослужащие первого курса, в соответствии с приказом начальника военного института, проводили учебно-боевые стрельбы и непосредственно во время проведения стрельб один военнослужащий отлучился. В течение где-то пол минуты его не было, а в дальнейшем нашли тело. В настоящее время внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК», - добавил Рыхлюк.