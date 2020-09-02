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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 2 » 15:36:01

В кармане нашли предсмертную записку: появились новые детали гибели житомирского курсанта

Сегодня, 15:55:01 894 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В кармане нашли предсмертную записку: появились новые детали гибели житомирского курсанта

 Следствие считает, что основной версией смерти первокурсника Житомирского военного института им. С. П. Королёва является самоубийство из-за девушки.

Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Центрального региона подполковник юстиции Алексей Рыхлюк, передает Укринформ.
 

«Сейчас несколько следственных версий: умышленное убийство, ненадлежащее обращение с оружием, а также основной является версия самоубийства в связи с тем, что во время осмотра места происшествия у этого лица найдена при себе предсмертная записка, которая была адресована на имя определенной девушки», - отметил Рыхлюк.


По его словам, 1 сентября в обед в военную прокуратуру поступила информация о гибели на территории военного полигона военнослужащего. На месте происшествия констатировали смерть военнослужащего, 2003 года рождения, который был на первом курсе военного института.
 

«В настоящее время в ходе досудебного расследования установлено, что военнослужащие первого курса, в соответствии с приказом начальника военного института, проводили учебно-боевые стрельбы и непосредственно во время проведения стрельб один военнослужащий отлучился. В течение где-то пол минуты его не было, а в дальнейшем нашли тело. В настоящее время внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК», - добавил Рыхлюк.


Как сообщал «Журнал Житомира», 1 сентября погиб курсант первого курса военного института Максим Хоровский.
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:21:27, Сегодня [Материал]
0

Я правильно понял, что первокурснику, в первый же день обучения выдали боевое оружие?
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