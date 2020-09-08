Тюнингованные тачки и сотни киловатт звука: Житомир примет финал чемпионата ЕММА 2020

В субботу, 12 сентября, в Житомире состоится финал Чемпионата Украины по автозвуку и тюнингу ЕММА 2020. В Житомир приедут победители официальных этапов ЕММА из разных городов Украины.
Мероприятие в Facebook анонсирует Житомирский областной туристический информационный центр
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"12 сентября в Житомир приедут самые громкие и тюнингованные машины Украины. Это лучшие машины, которые победили на официальных этапах ЕММА и в Житомире они будут бороться за звание самых лучших! Специальные гости - многократные чемпионы Европы и их самая громкая машина", - говорится в сообщении.
В программе зрелищное шоу, сотни киловатт звука, розыгрыши ценных подарков и вкусный фут-корт.
Чемпионат пройдет на территории ТК "Ринг" (ул. Ивана Сирко, 50). Вход - свободный.