Тюнингованные тачки и сотни киловатт звука: Житомир примет финал чемпионата ЕММА 2020

"12 сентября в Житомир приедут самые громкие и тюнингованные машины Украины. Это лучшие машины, которые победили на официальных этапах ЕММА и в Житомире они будут бороться за звание самых лучших! Специальные гости - многократные чемпионы Европы и их самая громкая машина", - говорится в сообщении.