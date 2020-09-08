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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2020 » Сентябрь » 8 » 09:15:06

Тюнингованные тачки и сотни киловатт звука: Житомир примет финал чемпионата ЕММА 2020

Вчера, 09:15:19 1471 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тюнингованные тачки и сотни киловатт звука: Житомир примет финал чемпионата ЕММА 2020

 В субботу, 12 сентября, в Житомире состоится финал Чемпионата Украины по автозвуку и тюнингу ЕММА 2020. В Житомир приедут победители официальных этапов ЕММА из разных городов Украины.

Мероприятие в Facebook анонсирует Житомирский областной туристический информационный центр.
 

"12 сентября в Житомир приедут самые громкие и тюнингованные машины Украины. Это лучшие машины, которые победили на официальных этапах ЕММА и в Житомире они будут бороться за звание самых лучших! Специальные гости - многократные чемпионы Европы и их самая громкая машина", - говорится в сообщении.


В программе зрелищное шоу, сотни киловатт звука, розыгрыши ценных подарков и вкусный фут-корт.

Чемпионат пройдет на территории ТК "Ринг" (ул. Ивана Сирко, 50). Вход - свободный.



Тэги: Житомир, тюнинг, автозвук, ЕММА
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:38:02, Вчера [Материал]
0

Кугутизм неистребим. Ещё раз для особо одаренных: "тюнинг" - точная настройка радиосигнала. Переделка авто - рестайлинг.
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