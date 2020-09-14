Житомирское «Полесье» стартовало с ничьей в новом сезоне Первой лиги: обзор матча

Житомирский ФК "Полесье" наконец стартовал в Первой лиге. В рамках 2-го тура житомиряне встречались с ФК "Верес" из города Ровно. Обе команды пропускали стартовый тур из-за коронавируса.
Хоть "Полесье" и проводило матч в статусе хозяев, но лишь номинальных. Встреча проходила на киевском стадионе имени Банникова, что связано с продолжением реконструкции основного стадиона клуба в Житомире.
Как сообщает Sportarena, гости начали матч активнее, но первые моменты создали игроки "Полесья". Сперва в суматохе в штрафной площади "Вереса" мог вбивать мяч в сетку с нескольких метров Денис Галенков, но его оттеснил защитник, а спустя некоторое время из-за штрафной выстрелил Илья Повалий — мяч улетел над воротами Богдана Когута. Ровенчане в основном отвечали со стандартных положений, но действительно опасный момент возник лишь после хорошего удара со средней дистанции со стороны Геннадия Пасича — Маханьков вступил в игру и совершил сэйв.
Еще один опасный момент у ворот "Полесья" возник после удара примерно с линии штрафной от Артема Хоцяновского — мяч прошел рядом с дальней штангой. Житомиряне ответили похожим эпизодом, когда из пределов штрафной попытал удачу Галенков, но не попал в дальний угол. Команды не слишком часто в первой половине создавали опасные моменты, к тому же реализация была не на самом высоком уровне. К перерыву счет не был открыт — 0:0.
Второй тайм подопечные Юрия Вирта, который накануне подписал новое двухлетнее соглашение с клубом, начали очень активно. С края штрафной стрелял по чужим воротам Геннадий Пасич — Маханькову сразу же пришлось совершать сэйв и спасать свою команду, вытаскивая мяч из ближнего угла. Номинальные хозяева на старте второго тайма запомнились неточным ударом издали от Марата Даудова, а затем в целом нередко держали мяч на чужой половине поля.
На 60-й минуте у "Вереса" потрясающий удар под перекладину нанес Сергей Петько, но вновь 22-летний вратарь житомирян Маханьков, прошедший школу киевского Динамо, оказался на высоте и подстраховал своих партнеров, которые допускали подобные моменты и не успевали накрыть соперников. А наиболее острый эпизод всего матча произошел уже на последних минутах встречи. Игорь Солдат из "Вереса" нанес мощный удар в дальний угол, но вновь на высоте был Маханьков, который в прыжке перевел мяч в штангу собственных ворот.
Новички Первой лиги в равном матче, но с более острыми моментами у "Вереса" сыграли в безголевую ничью и заработали свои первые очки в текущем чемпионате — 0:0. В следующем туре "Полесье" на выезде сыграет против херсонского "Кристалла".