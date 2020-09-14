Замгенпрокурор представил в Житомире нового руководителя областной прокуратуры

В Житомирской областной прокуратуре новый руководитель - Александр Билошицкий. Представил нового руководителя заместитель Генерального прокурора Роман Говда. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Ваш коллектив успешно прошел аттестацию, чтобы стать более независимыми и эффективными. В Житомирской области, как и в каждой области, есть свои проблемные вопросы. Ключевая задача для нового руководителя - обеспечить слаженную работу коллектива и шаг за шагом их решать. Мы должны показать преданность прокуратуры государству и людям», - отметил Роман Говда.
Александр Билошицкий поблагодарил за доверие.
«Уверен, что совместными усилиями мы способны решить поставленные задачи на всех векторах деятельности»
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Справка
: Александр Васильевич Билошицкий работает в органах прокуратуры Житомирской области с октября 2005 года. Занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам. С 2011 по 2015 годы возглавлял отделы и управления прокуратуры области. В марте 2015-го был назначен на должность первого заместителя прокурора Житомирской области, на которой работал до июля 2017 года. С июля 2017-го по август 2019 года - прокурор прокуратуры города Киева. С декабря 2019-го до сих пор занимал должность руководителя Бердичевской местной прокуратуры.
Напомним, ранее должность руководителя прокуратуры занимал Олег Василив
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