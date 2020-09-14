Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 15.09.2020    01:13:58
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Сентябрь » 14 » 13:59:55

Замгенпрокурор представил в Житомире нового руководителя областной прокуратуры

Вчера, 14:16:55 940 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Замгенпрокурор представил в Житомире нового руководителя областной прокуратуры

 В Житомирской областной прокуратуре новый руководитель - Александр Билошицкий. Представил нового руководителя заместитель Генерального прокурора Роман Говда. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
 

«Ваш коллектив успешно прошел аттестацию, чтобы стать более независимыми и эффективными. В Житомирской области, как и в каждой области, есть свои проблемные вопросы. Ключевая задача для нового руководителя - обеспечить слаженную работу коллектива и шаг за шагом их решать. Мы должны показать преданность прокуратуры государству и людям», - отметил Роман Говда.


Александр Билошицкий поблагодарил за доверие.



«Уверен, что совместными усилиями мы способны решить поставленные задачи на всех векторах деятельности», - подчеркнул новый руководитель Житомирской областной прокуратуры.

Справка: Александр Васильевич Билошицкий работает в органах прокуратуры Житомирской области с октября 2005 года. Занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам. С 2011 по 2015 годы возглавлял отделы и управления прокуратуры области. В марте 2015-го был назначен на должность первого заместителя прокурора Житомирской области, на которой работал до июля 2017 года. С июля 2017-го по август 2019 года - прокурор прокуратуры города Киева. С декабря 2019-го до сих пор занимал должность руководителя Бердичевской местной прокуратуры.

Напомним, ранее должность руководителя прокуратуры занимал Олег Василив.
Тэги: прокуратура, Житомирская область
Комментариев: 1
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 20:20:31, Вчера [Материал]
+1

Ради такого случая можно было бы и побриться...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus