Замгенпрокурор представил в Житомире нового руководителя областной прокуратуры

«Ваш коллектив успешно прошел аттестацию, чтобы стать более независимыми и эффективными. В Житомирской области, как и в каждой области, есть свои проблемные вопросы. Ключевая задача для нового руководителя - обеспечить слаженную работу коллектива и шаг за шагом их решать. Мы должны показать преданность прокуратуры государству и людям», - отметил Роман Говда.