У житомирянина в SPA-центре украли 100 тысяч: вора нашли аж на Николаевщине

У жителя Житомира, пока он отдыхал в SPA-центре, украли из шкафчика в раздевалке 100 тысяч гривен. Полиция нашла преступника аж в Николаевской области.
"Вечером 14 сентября в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от 44-летнего жителя областного центра о краже у него 100 тысяч гривен. При себе он имел значительную сумму денег, которые опрометчиво оставил в шкафчике раздевалки. Когда же вернулся, обнаружил поврежденный замок, открытую дверцу и исчезновение средств. Также выяснилось, что из соседнего шкафчика исчезли вещи еще одного посетителя заведения"
, - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Уже через сутки оперативники уголовного розыска установили личность мужчины, вероятно причастного к краже, и адрес, по которому тот проживает в Николаевской области.
"Следователи отправились в командировку и нашли фигуранта дела. Поняв, что его разоблачили, мужчина сразу признался в содеянном, похищенное у него изъяли", - рассказывает начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
По предварительной информации, 28-летний мужчина занимался тем, что "гастролировал" областными центрами и крупными городами Украины, где работал по одинаковой схеме: посещал бассейны, спортивные центры и обворовывал там шкафчики.
"Раньше мужчина не был осужден, но возможно житомирским полицейским удалось прекратить цепочку краж, которые вероятно тянутся за ним несколько лет", - добавил Сергей Крошко.
В настоящее время идет дальнейшее досудебное расследование, мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.