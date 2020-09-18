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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 18 » 10:14:22

У житомирянина в SPA-центре украли 100 тысяч: вора нашли аж на Николаевщине

Сегодня, 10:31:22 190 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У житомирянина в SPA-центре украли 100 тысяч: вора нашли аж на Николаевщине

 У жителя Житомира, пока он отдыхал в SPA-центре, украли из шкафчика в раздевалке 100 тысяч гривен. Полиция нашла преступника аж в Николаевской области.

"Вечером 14 сентября в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от 44-летнего жителя областного центра о краже у него 100 тысяч гривен. При себе он имел значительную сумму денег, которые опрометчиво оставил в шкафчике раздевалки. Когда же вернулся, обнаружил поврежденный замок, открытую дверцу и исчезновение средств. Также выяснилось, что из соседнего шкафчика исчезли вещи еще одного посетителя заведения", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Уже через сутки оперативники уголовного розыска установили личность мужчины, вероятно причастного к краже, и адрес, по которому тот проживает в Николаевской области.
 

"Следователи отправились в командировку и нашли фигуранта дела. Поняв, что его разоблачили, мужчина сразу признался в содеянном, похищенное у него изъяли", - рассказывает начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


По предварительной информации, 28-летний мужчина занимался тем, что "гастролировал" областными центрами и крупными городами Украины, где работал по одинаковой схеме: посещал бассейны, спортивные центры и обворовывал там шкафчики.
 

"Раньше мужчина не был осужден, но возможно житомирским полицейским удалось прекратить цепочку краж, которые вероятно тянутся за ним несколько лет", - добавил Сергей Крошко.


В настоящее время идет дальнейшее досудебное расследование, мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: Житомир, SPA, кража
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