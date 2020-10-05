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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 5 » 16:48:17

Мототрек в пригороде Житомира примет этап Кубка Украины по мотокроссу

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Мототрек в пригороде Житомира примет этап Кубка Украины по мотокроссу

 10 октября в пригороде Житомира, возле села Клетчин, состоится этап Кубка Украины по мотокроссу среди любителей и ветеранов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в мэрии.

"Участие в соревнованиях по мотокроссу примут предварительно зарегистрированные спортсмены, имеющие лицензию, форму, медицинскую справку, мотоцикл и соответствующую подготовку. Но также есть возможность зарегистрироваться непосредственно на месте перед началом соревнований", - отмечают организаторы.

Возраст спортсменов от 8 до 50+ лет.

Официальное открытие соревнований запланировано в 10.30, затем начнутся заезды.

Ориентировочный расписание соревнований:
 
  • 07.00 - 09.45 - регистрация участников, техническая комиссия, совещание для участников
  • 08.10 - 10.00 - тренировочные заезды
  • 10.10 - 10.45 - торжественное открытие соревнований
  • 10.45 - 13.40 - первые заезды в различных классах
  • 13.40 - 14.10 - технический перерыв
  • 14.10 - 17.05 - вторые заезды в различных классах
  • 17.30 - награждение



Тэги: мотокросс, Житомир
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