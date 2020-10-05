Мототрек в пригороде Житомира примет этап Кубка Украины по мотокроссу

10 октября в пригороде Житомира, возле села Клетчин, состоится этап Кубка Украины по мотокроссу среди любителей и ветеранов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в мэрии.
"Участие в соревнованиях по мотокроссу примут предварительно зарегистрированные спортсмены, имеющие лицензию, форму, медицинскую справку, мотоцикл и соответствующую подготовку. Но также есть возможность зарегистрироваться непосредственно на месте перед началом соревнований"
, - отмечают организаторы.
Возраст спортсменов от 8 до 50+ лет.
Официальное открытие соревнований запланировано в 10.30, затем начнутся заезды.
Ориентировочный расписание соревнований:
- 07.00 - 09.45 - регистрация участников, техническая комиссия, совещание для участников
- 08.10 - 10.00 - тренировочные заезды
- 10.10 - 10.45 - торжественное открытие соревнований
- 10.45 - 13.40 - первые заезды в различных классах
- 13.40 - 14.10 - технический перерыв
- 14.10 - 17.05 - вторые заезды в различных классах
- 17.30 - награждение