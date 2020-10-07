В Польше погибла заробитчанка из Житомирской области: ей было всего 23. ФОТО

В Польше в помещении, где проживали работники из Украины, произошел пожар. В результате ЧП погибла молодая заробитчанка из Житомирской области.
Трагедия произошла в населенном пункте Гурашка недалеко от Варшавы, информирует InPoland.net.pl
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В здании не было окон, его утеплили минеральной ватой. Ранее здание использовалось в качестве теплицы. В нем проживали более 20 украинских работников.
Большинство украинцев успели спастись. Однако после того, как спасатели справились с огнем, в одном из помещений здания нашли тело женщины. Погибшей оказалась 23-летняя Илона Ющенко из Новограда-Волынского.
На Instagram странице украинка публиковала много фотографий. На всех она улыбчивая и позитивная. Известно, что до отъезда в Польшу Илона открыла свою школу восточных танцев. Она была творческим человеком: играла на пианино, занималась вокалом и танцевала.