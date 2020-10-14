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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 14 » 14:12:22

Олена Розенблат: «Ми відміняємо бізнес-форум задля безпеки житомирян»   PR  

Сегодня, 14:33:22 189 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: «Ми відміняємо бізнес-форум задля безпеки житомирян»

Олена Розенблат, організаторка бізнес-форуму «Взаємодія місцевої влади та малого і середнього бізнесу» та кандидатка на посаду Житомирського міського голови, оголосила про відміну заходу через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це вона повідомила у відео, яке сьогодні опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Відміна форуму «Взаємодія місцевої влади та малого і середнього бізнесу» — міра вимушена і направлена на захист здоров’я і безпеки громадян. Для участі у форму ми запросили провідних українських економістів, громадських діячів, підприємців, а також усіх небайдужих до розвитку Житомира і бізнес-середовища у місті, людей. Витратили час на підготовку та організацію заходу. На форум зареєструвалися понад 70 учасників. Але з 12 жовтня Житомир опинився у «помаранчевій» карантинній зоні. І ми не хочемо ризикувати життям та здоров’ям людей, що важливіше за все.  Дякую усім хто відгукнувся на нашу пропозицію і підтримав проведення форуму. Та зараз важливо вберегти здоров’я своє і свої близьких. Попереду у нас багато часу на роботу і разом з вами ми зробимо наш рідний Житомир містом вашої мрії! Бажаю вам здоров’я! Бережіть себе!», -  розповіла Олена Розенблат.

Бізнес-форум «Взаємодія місцевої влади та малого і середнього бізнесу» мав відбутися 15 жовтня у Житомирі. 


Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».

Тэги: Елена Розенблат
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