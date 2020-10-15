На житомирском кладбище в память о погибших военных высадили 27 дубов. ФОТО

На Смолянском военном кладбище 14 октября, в День защитника Украины, высадили 27 дубов в память о военных, которые погибли на войне.
Аллея славы Героев была высажена по инициативе матерей погибших участников АТО и их собратьев в 2018 году. Тогда высадили 55 дубов высотой 4-5 метров, на каждый из которых родные повязали ленту с именем погибшего воина.
К сожалению, за два года количество погибших и умерших вследствие ранений военных пополнилось еще 27 героями. Именно поэтому высадку Аллеи памяти продолжили.
Напомним, на приобретение саженцев дубов из местного бюджета было выделено 270,6 тыс. грн
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ФОТО: городской совет