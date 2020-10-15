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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 15 » 08:57:48

На житомирском кладбище в память о погибших военных высадили 27 дубов. ФОТО

Сегодня, 09:10:17 397 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На житомирском кладбище в память о погибших военных высадили 27 дубов. ФОТО

 На Смолянском военном кладбище 14 октября, в День защитника Украины, высадили 27 дубов в память о военных, которые погибли на войне.

Аллея славы Героев была высажена по инициативе матерей погибших участников АТО и их собратьев в 2018 году. Тогда высадили 55 дубов высотой 4-5 метров, на каждый из которых родные повязали ленту с именем погибшего воина.

К сожалению, за два года количество погибших и умерших вследствие ранений военных пополнилось еще 27 героями. Именно поэтому высадку Аллеи памяти продолжили.

Напомним, на приобретение саженцев дубов из местного бюджета было выделено 270,6 тыс. грн.





ФОТО: городской совет
Тэги: военные, аллея памяти, Житомир, дубы
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:18:15, Сегодня [Материал]
0

а чего дубы такие дорогие? Разве на благое дело, не могли их бесплатно дать?
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:27:10, Сегодня [Материал]
0

По 10 000 гривен за саженец? И здесь наварили...
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