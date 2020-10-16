Видатки бюджету треба зробити прозорими, це особливо важливо для підтримки місцевого бізнесу – Зубко

Кандидатка у міські голови Житомира Людмила Зубко обіцяє у разі перемоги на виборах зробити повністю прозорими видатки з міського бюджету.
"Це особливо важливо для підтримки місцевого бізнесу. Адже розуміючи, на що влада витрачає кошти, підприємства можуть розраховувати потужності свого виробництва, планувати участь у тендерах і наповнювати місцевий бюджет",
- сказала вона під час зустрічі з колективом "Житомирського картонного комбінату", яка відбулася у четвер, 15 жовтня.
Зубко наголосила, що влада сьогодні звітує лише про зростання бюджетів - з 310 млн грн у 2014-му до 1,8 млрд у 2019-му. Але якщо зайти на сайт міської ради і подивитись, куди пішли ці кошти, то ніхто нічого не зрозуміє.
"Ви знаєте, я ніколи не займалася політикою. Але я просто втомилася від того, що відбувається. Я втомилася розчаровуватися. І власне тому ми зібрали команду, яка не має діючих депутатів, не має чиновників, а це лікарі, вчителі, капелани, підприємці, які намагаються змінити наше місто через наповнення бюджету. Маючи таку потужну команду, ми ідемо до влади, і хочемо зробити комфортним це місто, щоб звідси не їхали наші діти",
"Таку інформацію приховують. Я це зміню! Один із перших кроків – зробити прозорими витрати міського бюджету", - заявила кандидатка в мери Житомира від партії "ЄС". Як з'ясувалося, з усього бюджету на капітальні видатки у Житомирі іде всього 330 млн грн. А це ті кошти, які витрачають і на лікарні, і на школи та дитсадки, і на дороги, тобто загалом на комфортне життя у місті. Для порівняння Зубко вказала, що на зарплату працівникам міської ради витрачають 159 млн грн. Відтак виникає питання про решту видатків з бюджету.
- зазначила вона.
Нагадаємо, режим максимального сприяння для бізнесу, а також чесні та прозорі правила для підприємців зафіксовані у "Маніфесті успішного міста для людей" – програмному документі Людмили Зубко на виборах міського голови Житомира.
Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира