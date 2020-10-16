Видатки бюджету треба зробити прозорими, це особливо важливо для підтримки місцевого бізнесу – Зубко

"Таку інформацію приховують. Я це зміню! Один із перших кроків – зробити прозорими витрати міського бюджету", - заявила кандидатка в мери Житомира від партії "ЄС". Як з'ясувалося, з усього бюджету на капітальні видатки у Житомирі іде всього 330 млн грн. А це ті кошти, які витрачають і на лікарні, і на школи та дитсадки, і на дороги, тобто загалом на комфортне життя у місті. Для порівняння Зубко вказала, що на зарплату працівникам міської ради витрачають 159 млн грн. Відтак виникає питання про решту видатків з бюджету.