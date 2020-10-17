Людмила Зубко облаштувала у Житомирі мобільні медико-профілактичні пункти. Список адрес

«Ситуація з коронавірусом серйозна, кількість ліжок у лікарнях і можливостей для тестувань у лабораторіях зменшується. У наметах медичні працівники, зокрема, вимірюють житомирянам рівень кисню у крові (сатурацію). Це ефективний метод для того, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Особливо важливо це для людей поважного віку. Пріоритетом зараз має бути турбота про людей», - написала Зубко.