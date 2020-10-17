Людмила Зубко облаштувала у Житомирі мобільні медико-профілактичні пункти. Список адрес

Кандидатка у міські голови Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко ініцювала облаштування у Житомирі мобільних пунктів медико-профілактичного контролю, де житомиряни маєть змогу виміряти сатурацію – рівень кисню у крові. Знижений рівень кисню у крові (менше 90%) є одним з показових симптомів захворювання на коронавірус, навіть якщо інших симптомів немає. Перелік адрес Людмила Зубко опублікувала на своїй сторінці у Facebook
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Ініціатива отримала назву «Безпечний Житомир». Людмила Зубко
запустила його спільно з проректоркою Житомирського медичного інституту Ольгою Горай. До неділі, 18 жовтня, (включно) мобільні медичні намети «Безпечного Житомира» працюватимуть за такими адресами:
- 2-ий Проїзд Польового майдану, 18 (фонтан)
- Старий бульвар, 20 (парк Шодуара)
- Київська, 76 (сквер)
- Майдан Короленка, 5 (м-н Тетерів).
З понеділка, 19 жовтня, адреси зміняться і Людмила Зубко пообіцяла про це повідомити додатково.
Кожен із наметів обладнаний пульсоксиметром для вимірювання сатурації. Перед роботою із кожним новим відвідувачем пристрій дезінфікують.
«Ситуація з коронавірусом серйозна, кількість ліжок у лікарнях і можливостей для тестувань у лабораторіях зменшується. У наметах медичні працівники, зокрема, вимірюють житомирянам рівень кисню у крові (сатурацію). Це ефективний метод для того, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Особливо важливо це для людей поважного віку. Пріоритетом зараз має бути турбота про людей», - написала Зубко.
У програмному документі Людмили Зубко «Маніфест успішного міста для людей»
одним з основних пріоритетів вказана турбота про людей і безпека для людей, в тому числі інфекційна безпека в умовах пандемії коронавірусу.
Від початку карантину навесні цього року Людмила Зубко ініціювала проєкт «Турбуємось про всіх». Його мета - допомога людям поважного віку, забезпечення медиків та лікарень засобами захисту та ліками. У травні вона ініціювала розробку протоколів безпеки для закладів бізнесу, і згодом ці документи взяло до використання МОЗ. Влітку Зубко реалізувала проєкт «Безпечна школа» для захисту від інфекційних загроз школярів та вчителів.
Пресслужба кандидатки у міські голови Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмили Зубко