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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 22 » 10:19:30

Зубко відповіла Сухомлину «Житомиряни виграють від дебатів!!!»   PR  

Сегодня, 10:27:29 618 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зубко відповіла Сухомлину «Житомиряни виграють від дебатів!!!»

 Кандидатка на посаду міського голови Житомира Людмила Зубко, яка балотується від партії "Європейська Солідарність" відповіла на відмову чинного мера Сергія Сухомлина приходити на дебати у п'ятницю, 23 жовтня. Зубко наголосила, що від дебатів виграють передусім житомиряни і цю розмову не можна відкладати до другого туру виборів.

Нижче подаємо відповідь Людмили Зубко, яку вона опублікувала у себе на офіційній сторінці у Facebook:

"Дякую Сергію Сухомлину за відповідь на моє запрошення провести дебати 23 жовтня. Від дебатів виграють, в першу чергу, житомиряни!
Добре, що він це визнав і позитивно ставиться до ідеї̈ проведення дебатів.

Але точно не погоджуюсь, що дебати повинні бути в другому турі виборів!!!

Часу до 15 листопада – другого туру – дуже багато, а виклики, які турбують житомирян, потребують відповідей вже сьогодні.

Чудово розумію слова пана Сергія про «рейтингового кандидата», яким він себе визнає. Але якщо в другий тур він не вийде, або якщо, може, виграє в першому турі – люди так і не почують відповідей на свої питання.

Лише 19 жовтня міським головою була презентована програма «Житомир завтра», до того він не ділився планами щодо міста. Всю кампанію ми спостерігали презентації об’єктів, споруджених за кошти  платників податків. Але що далі? Чи й далі планується закопувати гроші в забудови, замість адресної підтримки людей?

Потрібно сьогодні спілкуватись з людьми, житомирянами, платниками податків!

Що турбує людей сьогодні? Адресна допомога? Боротьба з Ковід? Втрата роботи через карантин? Чиста вода в умовах пандемії?

Я готова до чесної і відкритої дискусії про сьогоднішні проблеми житомирян.

Моя команда готова надати для дебатів майданчик та забезпечити телетрансляцію у прямому ефірі.

Ми готові обговорювати умови, правила і формат дебатів.

Наша команда відкрита до комунікації.

Можна вимагати будь-яку міжнародну, громадську, державну організацію, можна запросити й ООН. Але це неважливо для житомирян, для житомирян важливі комунікація і діалог.
Тому я відправляю меру в особисті повідомлення телефон незалежного модератора, з яким ми вели перемовини – тележурналістки Лариси Губіної для подальшого обговорення між командами умов дебатів 23 жовтня.

Переконана: від дебатів виграють не кандидати, а виграють житомиряни!".

Нагадаємо, 12 жовтня Людмила Зубко викликала мера Житомира Сергія Сухомлина на дебати 23 жовтня, втім мер відповів, що не прийде на таку відверту розмову.



Пресслужба кандидатки у міські голови Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмили Зубко
 
Тэги: кандидат в мэры, Людмила Зубко
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