В разгар пандемии в Житомире массово увольняются врачи

В Житомире за время пандемии коронавирусной инфекции наибольшая нагрузка пришлось на отрасль медицины. Среди ряда насущных проблем, важнейшим становится вопрос нехватки медицинского персонала, особенно в ситуации стремительного роста количество больных на коронавирус, требующих стационарного лечения.
По данным заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, которые она предоставила на запрос Житомир инфо
, сейчас в медицинских учреждениях города существует потребность в более чем 170 специалистах (врачи и медсестры).
Так, по состоянию на 15 октября, остаются вакантными 83 должности врачей и есть около 90 вакансий среднего медперсонала, половина из них - в Городской Больнице №2.
В целом, за все время пандемии, с 1 апреля по 15 октября 2020, из трех городских больниц и центра ПМСД уволились 37 врачей и 100 медсестер.
Отметим, что на брифинге 13 октября мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказывал, что в больницах, где принимают пациентов с Covid-19, не хватает инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, медсестер. По словам городского головы, в случае ухудшения ситуации, власть будет отзывать врачей из отпусков, также за помощью будут обращаться в Житомирский институт медсестринства.
Напомним, 9 октября от осложнений коронавируса в Житомире умерла 66-летняя семейный врач
, а в августе летальный случай был зафиксирован среди врачей Центра экстренной медпомощи в Житомире.
15 октября 2020 на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Город Коростень и 5 районов Житомирской области попали в красную зону. В остальных городах и районах области установлен оранжевый уровень эпидемии. Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 19 октября 2020.
Сухомлн пять лет стонал как ему плохо. И вытащат его с мэрства только вперед ногами.
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