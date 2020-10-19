Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 19 » 08:01:02

В разгар пандемии в Житомире массово увольняются врачи

Сегодня, 01:01:02 910 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В разгар пандемии в Житомире массово увольняются врачи

 В Житомире за время пандемии коронавирусной инфекции наибольшая нагрузка пришлось на отрасль медицины. Среди ряда насущных проблем, важнейшим становится вопрос нехватки медицинского персонала, особенно в ситуации стремительного роста количество больных на коронавирус, требующих стационарного лечения.

По данным заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, которые она предоставила на запрос Житомир инфо, сейчас в медицинских учреждениях города существует потребность в более чем 170 специалистах (врачи и медсестры).

Так, по состоянию на 15 октября, остаются вакантными 83 должности врачей и есть около 90 вакансий среднего медперсонала, половина из них - в Городской Больнице №2.

В целом, за все время пандемии, с 1 апреля по 15 октября 2020, из трех городских больниц и центра ПМСД уволились 37 врачей и 100 медсестер.

В разгар пандемии в Житомире массово увольняются врачи

Отметим, что на брифинге 13 октября мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказывал, что в больницах, где принимают пациентов с Covid-19, не хватает инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, медсестер. По словам городского головы, в случае ухудшения ситуации, власть будет отзывать врачей из отпусков, также за помощью будут обращаться в Житомирский институт медсестринства.

Напомним, 9 октября от осложнений коронавируса в Житомире умерла 66-летняя семейный врач, а в августе летальный случай был зафиксирован среди врачей Центра экстренной медпомощи в Житомире.

15 октября 2020 на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Город Коростень и 5 районов Житомирской области попали в красную зону. В остальных городах и районах области установлен оранжевый уровень эпидемии. Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 19 октября 2020.
Тэги: медики, covid-19, больницы, врачи
Комментариев: 4
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 09:36:32, Сегодня [Материал]
0

Когда работникам плохо - они увольняются.
Сухомлн пять лет стонал как ему плохо. И вытащат его с мэрства только вперед ногами.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 10:56:01, Сегодня [Материал]
0

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Incola
3 Александр (Incola)   • 11:14:06, Сегодня [Материал]
0

Когда по телевизору говорят у нас все хорошо - это одно, а когда стыкаешься с лечением то оказывается что все надо купить, средств защиты нет. Медработник из-за государства превратился в выбивалу денег и лекарств, которых у них нет. А работать за минимальную зарплату где только сумасшедшие требования хочет все меньше сотрудников
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:58:35, Сегодня [Материал]
0

Обратите внимание, где уволили врачей - больница № 2 имени Павлусенко. Там массовое увольнение. Эту больницу вывели из госфинисирования. И естественно, люди за бесплатно работать не будут. Следующий этап- это прихватизация больницы за копейки. Схема эта была проделана Хреновым(помощник Супрун) и Сухомлиным. И никакого отношения увольнение этих врачей к ковид-19 не имеет. Если хоть один врач проголосует за Сухомлина - это все равно, что отрубить себе руки. Больницу нужно сохранить, вернуть госфинансирование. А пока, это не раазрешилось, город должен профинансировать эту больницу. Разбазаривать кадры и имущество - это преступление. В Житомире 5 лет тому назад бюджет был 163 миллиона, сегодня бюджет 2 миллиарда, в связи с децентрализацией. Деньги остаются в городе. Житомирский бюджет способен с легкостью профинансировать не только 2-ю горбольницу, а и 10 таких больниц. Хренову ГАНЬБА! Сухомлину -ГАНЬБА! Именно сейчас у вас, у врачей, есть возможность поменять ситуацию и убрать этих мародёров с пробега. "Кто врага лелеет своего, безумцем назовут того."
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